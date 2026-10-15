Mammoliti entra nel club dei grandi ristoranti del mondo: chi sono gli altri italiani

Chi è Michelangelo Mammoliti

Nato a Giaveno (To) nel 1985 e cresciuto ad Almese, ai piedi delle Alpi, Michelangelo Mammoliti si è avvicinato alla cucina fin da bambino, grazie anche al ristorante dei nonni. Dopo le prime esperienze professionali in Piemonte, ha lavorato con Gualtiero Marchesi, prima all'Albereta e poi al Marchesino di Milano, e con Stefano Baiocco. La sua formazione è proseguita in Francia, dove ha avuto modo di confrontarsi con alcuni dei grandi nomi dell'alta cucina internazionale, da Alain Ducasse a Pierre Gagnaire, passando per Yannick Alléno e Marc Meneau.

Nel 2014 è tornato in Piemonte per assumere la guida della cucina de La Madernassa di Guarene (Cn), dove ha conquistato due stelle Michelin. Nel 2022 ha lasciato spazio a una nuova fase professionale, dedicandosi al progetto La Rei Natura, all'interno de Il Boscareto Resort & Spa di Serralunga d'Alba (Cn). Qui ha sviluppato ulteriormente una cucina fondata sul rapporto con la natura e sulla memoria gustativa. Dopo i due macaron ottenuti nel 2023, nel novembre 2025 è arrivato il terzo, massimo riconoscimento della guida francese.