Se la bellezza salverà il mondo, la ricerca dell’armonia a tavola potrà trasformarsi in un vero atto di evoluzione personale. Sulle sponde del lago Maggiore, a Verbania, il Ristorante Milano è raggiungibile anche in barca grazie a un attracco privato. Guidato dallo chef Agostino Sala e da sua moglie Emanuela Mazzone, si propone non solo come un punto di riferimento della ristorazione d'eccellenza, ma come un autentico laboratorio di benessere e consapevolezza.

La sala interna del Ristorante Milano

Il territorio e il rispetto delle materie prime

Al centro della proposta culinaria c'è un dialogo profondo e viscerale con il territorio. Lo chef seleziona meticolosamente i pescatori del lago Maggiore e i piccoli produttori locali, trasformando le eccellenze a chilometro zero nei pilastri della sua carta. Ma è nel trattamento delle materie prime che si rivela la reale cifra stilistica e filosofica di Agostino Sala.

Lo chef Agostino Sala e sua moglie Emanuela Mazzone

Considerando la materia prima come un elemento sempre vivo e dotato di una propria memoria biologica ed energetica, lo chef lavora gli ingredienti - in particolare il delicato pesce d'acqua dolce - con estremo rispetto, gestendo le lavorazioni con gesti precisi, misurati e armonici. Tra i piatti iconici che sintetizzano questo equilibrio spicca il Risotto Razza 77 mantecato al latticello con persico al timo, un’opera d’arte della semplicità dove la delicatezza del pesce e la qualità del chicco d’eccellenza si fondono in una purezza gustativa che infonde un senso immediato di nutrimento e serenità. Un equilibrio di terra e lago che si ritrova anche nel rigoroso Tonnato 2.0 (Fassone tiepido con tonnato di Katsuobushi e chips di barbabietola), simbolo di pulizia, rigore ed essenzialità.

Una cucina che ricerca armonia ed equilibrio

La cucina dello chef Agostino Sala si distingue per la sua capacità di sorprendere proprio perché non si ferma mai a una formula codificata. È l'espressione diretta di un percorso di continua evoluzione personale e spirituale: una ricerca del sé in cui la cucina diventa lo strumento attraverso cui canalizzare e restituire le energie del paesaggio circostante.

“Alla scoperta del lago”: tartare di trota, coregone affumicato ai mirtilli, anguilla al curry Le lumache di Briona con vellutata di piselli e crema all'aglio orsino Il branzino all'acqua di mare con crema di nocciole La meringata al fiordilatte, miele e cardamomo, con estratto di rosmarino ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): “Alla scoperta del lago”: tartare di trota, coregone affumicato ai mirtilli, anguilla al curry Le lumache di Briona con vellutata di piselli e crema all'aglio orsino Il branzino all'acqua di mare con crema di nocciole La meringata al fiordilatte, miele e cardamomo, con estratto di rosmarino

In questo contesto, il lago Maggiore smette di essere uno sfondo inerte e si trasforma in un grande accumulatore di energia e risonanza. Il bacino d’acqua dolce agisce come una cassa di risonanza vibrazionale che assorbe la frenesia esterna e infonde un profondo stato di equilibrio e quiete. Lo chef raccoglie questa vibrazione e la trasmette nell'intenzione con cui crea i piatti, dando vita a un'alchimia in cui il cibo diventa veicolo di frequenze armoniche capaci di interagire positivamente con chi lo assapora.

Il giardino sul lago e l'accoglienza di Emanuela

A completare questa esperienza di rigenerazione, a partire da quest'anno è aperto il suggestivo giardino esterno affacciato direttamente sulle acque del lago. Durante le belle giornate, lo spazio verde si trasforma nell'approdo perfetto per un aperitivo all'aria aperta o per prolungare la magia della cena di fronte al panorama di Pallanza. Immersi tra piante aromatiche e profumi naturali che calmano i sensi, gli ospiti possono sorseggiare cocktail d'autore guidati dalla calorosa e raffinata accoglienza di Emanuela.

Il giardino del Ristorante Milano che affaccia sul lago Maggiore