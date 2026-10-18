A TAVOLA SUL LAGO
Arrivi in barca e mangi pesce di lago: il ristorante da scoprire a Verbania
Lo chef Agostino Sala costruisce la sua proposta attorno al pescato d'acqua dolce e ai produttori locali, con lavorazioni rispettose degli ingredienti e piatti che privilegiano equilibrio ed essenzialità. Una filosofia che riflette la sua ricerca personale di armonia e consapevolezza, in un'esperienza gastronomica profondamente legata al territorio
Se la bellezza salverà il mondo, la ricerca dell’armonia a tavola potrà trasformarsi in un vero atto di evoluzione personale. Sulle sponde del lago Maggiore, a Verbania, il Ristorante Milano è raggiungibile anche in barca grazie a un attracco privato. Guidato dallo chef Agostino Sala e da sua moglie Emanuela Mazzone, si propone non solo come un punto di riferimento della ristorazione d'eccellenza, ma come un autentico laboratorio di benessere e consapevolezza.
Il territorio e il rispetto delle materie prime
Al centro della proposta culinaria c'è un dialogo profondo e viscerale con il territorio. Lo chef seleziona meticolosamente i pescatori del lago Maggiore e i piccoli produttori locali, trasformando le eccellenze a chilometro zero nei pilastri della sua carta. Ma è nel trattamento delle materie prime che si rivela la reale cifra stilistica e filosofica di Agostino Sala.
Considerando la materia prima come un elemento sempre vivo e dotato di una propria memoria biologica ed energetica, lo chef lavora gli ingredienti - in particolare il delicato pesce d'acqua dolce - con estremo rispetto, gestendo le lavorazioni con gesti precisi, misurati e armonici. Tra i piatti iconici che sintetizzano questo equilibrio spicca il Risotto Razza 77 mantecato al latticello con persico al timo, un’opera d’arte della semplicità dove la delicatezza del pesce e la qualità del chicco d’eccellenza si fondono in una purezza gustativa che infonde un senso immediato di nutrimento e serenità. Un equilibrio di terra e lago che si ritrova anche nel rigoroso Tonnato 2.0 (Fassone tiepido con tonnato di Katsuobushi e chips di barbabietola), simbolo di pulizia, rigore ed essenzialità.
Una cucina che ricerca armonia ed equilibrio
La cucina dello chef Agostino Sala si distingue per la sua capacità di sorprendere proprio perché non si ferma mai a una formula codificata. È l'espressione diretta di un percorso di continua evoluzione personale e spirituale: una ricerca del sé in cui la cucina diventa lo strumento attraverso cui canalizzare e restituire le energie del paesaggio circostante.
In questo contesto, il lago Maggiore smette di essere uno sfondo inerte e si trasforma in un grande accumulatore di energia e risonanza. Il bacino d’acqua dolce agisce come una cassa di risonanza vibrazionale che assorbe la frenesia esterna e infonde un profondo stato di equilibrio e quiete. Lo chef raccoglie questa vibrazione e la trasmette nell'intenzione con cui crea i piatti, dando vita a un'alchimia in cui il cibo diventa veicolo di frequenze armoniche capaci di interagire positivamente con chi lo assapora.
Il giardino sul lago e l'accoglienza di Emanuela
A completare questa esperienza di rigenerazione, a partire da quest'anno è aperto il suggestivo giardino esterno affacciato direttamente sulle acque del lago. Durante le belle giornate, lo spazio verde si trasforma nell'approdo perfetto per un aperitivo all'aria aperta o per prolungare la magia della cena di fronte al panorama di Pallanza. Immersi tra piante aromatiche e profumi naturali che calmano i sensi, gli ospiti possono sorseggiare cocktail d'autore guidati dalla calorosa e raffinata accoglienza di Emanuela.
Facilmente raggiungibile anche dal lago grazie all'attracco privato riservato e dotato di parcheggio interno, il Ristorante Milano si riconferma così una meta imperdibile per chi cerca una cucina capace di nutrire non solo il palato, ma l'anima stessa.