All'Antico Vinaio, parte da Bergamo il nuovo piano di espansione in franchising

Dopo aver aperto il “tempio della schiacciata” a Parigi, All’Antico Vinaio si prepara a inaugurare un nuovo locale in provincia di Bergamo. Il marchio fiorentino fondato da Tommaso Mazzanti aprirà infatti l’11 novembre, alle ore 12, al centro commerciale di Curno, dove prenderà il via il suo primo progetto di espansione in franchising in Italia. L’accordo è stato raggiunto con Only The Food, società specializzata nella gestione di catene di ristorazione e guidata da Alessandro Cappellieri, e prevede l’apertura di 15-20 nuovi punti vendita nei prossimi tre anni. Finora, ricordiamo, All’Antico Vinaio aveva puntato soprattutto su locali gestiti direttamente dall’azienda, per mantenere il controllo sulla qualità delle schiacciate e sul servizio offerto ai clienti. Dopo aver consolidato questo modello e rafforzato la propria organizzazione, il marchio ha quindi deciso di affidarsi anche a un partner esterno per accelerare la crescita sul territorio nazionale.

Una delle schiacciate de All'Antico Vinaio

Dal franchising all'estero al nuovo piano per l'Italia

Il franchising, del resto, non è una novità assoluta per All’Antico Vinaio, che ha già sperimentato questo modello all’estero attraverso accordi con diversi operatori. In Italia, invece, le esperienze precedenti erano rimaste circoscritte ad alcune collaborazioni, come quella con Avolta per i punti vendita negli aeroporti di Firenze e Roma Fiumicino, parte di un’intesa che interessa anche altri mercati internazionali. Il progetto avviato con Only The Food segue dunque una strada diversa, perché introduce per la prima volta un programma di aperture sul territorio nazionale affidato a un operatore specializzato. A spiegare le ragioni di questa scelta è lo stesso Mazzanti, che ha sottolineato come il marchio abbia raggiunto una fase della propria crescita in cui è possibile estendere la rete anche attraverso il coinvolgimento di partner esterni.

All'Antico Vinaio all'aeroporto di Firenze

«Sono davvero felice di annunciare questo nuovo capitolo della storia di All’Antico Vinaio. In questi anni siamo cresciuti tantissimo, in Italia e nel mondo, e oggi siamo pronti a fare un altro passo importante, aprendo per la prima volta il nostro brand al franchising in Italia. Per farlo era fondamentale trovare il partner giusto, che condividesse i nostri valori e la nostra visione, ma soprattutto la stessa attenzione alla qualità del prodotto e all’esperienza dei nostri clienti. Sono convinto che con Only The Food potremo portare le nostre schiacciate in tante nuove città italiane, mantenendo sempre quell’identità e quella passione che ci accompagnano fin dalla nostra prima bottega a Firenze. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme» ha dichiarato Mazzanti.

All’Antico Vinaio, dalla bottega di Firenze a 63 locali nel mondo Nato nel 1991 a Firenze dalla famiglia Mazzanti, All’Antico Vinaio è diventato uno dei marchi più conosciuti dello street food italiano. Nel 2014 è stato il locale più recensito al mondo su TripAdvisor, mentre la rivista Saveur ha inserito la schiacciata “La Favolosa” tra i cinque migliori panini al mondo. Alla guida c’è Tommaso Mazzanti, classe 1988, entrato nell’attività di famiglia a 16 anni. Nel 2020 ha inaugurato a Milano il primo locale fuori Firenze e nel 2025 è stato inserito da Forbes Italia tra i 100 Top Manager. Oggi il marchio conta 63 punti vendita in sei Paesi.

All’Antico Vinaio, dalla bottega di Firenze a 63 locali nel mondo Nato nel 1991 a Firenze dalla famiglia Mazzanti, All’Antico Vinaio è diventato uno dei marchi più conosciuti dello street food italiano. Nel 2014 è stato il locale più recensito al mondo su TripAdvisor, mentre la rivista Saveur ha inserito la schiacciata “La Favolosa” tra i cinque migliori panini al mondo. Alla guida c’è Tommaso Mazzanti, classe 1988, entrato nell’attività di famiglia a 16 anni. Nel 2020 ha inaugurato a Milano il primo locale fuori Firenze e nel 2025 è stato inserito da Forbes Italia tra i 100 Top Manager. Oggi il marchio conta 63 punti vendita in sei Paesi.

Chi è Only The Food, il partner scelto per le nuove aperture

Quanto al partner scelto per questa operazione, Only The Food è una società italiana fondata nel 2015, che si occupa dello sviluppo e della gestione di punti vendita in franchising per diversi marchi della ristorazione. Una parte importante della sua attività riguarda le location commerciali, in particolare i centri commerciali, dove ha maturato esperienza nell'organizzazione dei locali e nella gestione del personale. Ed è proprio su queste competenze che si basa l'accordo con All'Antico Vinaio, che prevede una collaborazione anche nella selezione e nella formazione dei dipendenti, oltre che nella gestione quotidiana dei nuovi esercizi. L'intenzione è mantenere gli standard già adottati dal marchio fiorentino, pur affidando l'apertura e la conduzione dei locali a una struttura esterna.

La stretta di mano fra Alessandro Cappelieri e Tommaso Mazzanti

Dal canto suo, Alessandro Cappelleri, fondatore e amministratore delegato di Only The Food, ha evidenziato la responsabilità legata all'ingresso nella rete di un marchio che, fino a questo momento, ha gestito direttamente gran parte della propria crescita in Italia. «Per Only The Food questo progetto rappresenta un motivo di orgoglio, una grande opportunità ed una sfida estremamente stimolante. Ma rappresenta soprattutto una grande responsabilità verso un brand che fino a oggi, sul mercato italiano, è cresciuto quasi esclusivamente in gestione diretta, con risultati eccezionali, e che ha scelto Only The Food per accelerare il proprio sviluppo attraverso il franchising. Ogni nuovo punto vendita dovrà essere all’altezza di questa storia: della qualità della schiacciata, dell’identità del marchio, dell’esperienza che i clienti ritrovano in ogni bottega All’Antico Vinaio. Lavoreremo fianco a fianco con il team di All’Antico Vinaio, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni e un’organizzazione pensata per far crescere le persone insieme alla rete. Curno è il primo passo: lo affrontiamo con entusiasmo e con la piena consapevolezza della fiducia che ci è stata accordata» ha concluso Cappelleri.

Da Curno alle prossime aperture: il piano per i prossimi tre anni