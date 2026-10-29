«Con la “Guida ai migliori mountain club d’Italia” raccontiamo destinazioni nella destinazione. Luoghi attrattivi dove la vita pulsa». Così Andrea Guolo, che ha ideato il progetto e scritto la prima edizione per Morellini Editore con i contributi di Giambattista Marchetto e Tiziana Di Masi.

Andrea Guolo, Tiziana Di Masi e Giambattista Marchetto

Criteri di valutazione e linee guida

Un debutto assoluto. Si tratta infatti della prima guida dedicata al mondo dei rifugi sulle piste da sci (dal 30 ottobre nelle librerie), definiti “mountain club” per la loro capacità distintiva rispetto ai rifugi per escursionisti e alpinisti. La guida ha selezionato e visitato 109 mountain club presenti all’interno di 32 comprensori sciistici del nord Italia, tra Alpi e Appennino tosco-emiliano. I criteri di valutazione sono stati location, design, ristorazione, mood, qualità e sostenibilità. In base a questi parametri sono stati calcolati i punteggi che hanno determinato l’assegnazione dei “fiocchi di neve”, da 1 a 3, a 3 gold. I premi dei rifugi di montagna sono stati assegnati, per la prima volta in Italia, nel corso del Gran Galà dei Mountain Club d’Italia a Palazzo Lombardia nel programma di Milano Mountain Show.

I rappresentanti delle cinque strutture che hanno ottenuto i "tre fiocchi gold"

I "tre fiocchi gold"

Cinque strutture hanno ottenuto i “tre fiocchi gold”, massimo riconoscimento della guida: si tratta di Stella di Pila (Valle d’Aosta), Sunny Valley Kelo Mountain Lodge (Lombardia), Doss Alpine Style (Trentino), Fienile Monte (Trentino) e Alpinn by Norbert Niederkofler (Alto Adige).

Valeria Hinna Danesi riceve da Elisa Biasiolo Andergrass il Kettmeir Award - best mountain club 2026

Il prestigioso Kettmeir Award

Tra questi cinque il “Kettmeir Award – best mountain club 2026” è stato conquistato ex aequo da Sunny Valley Kelo Mountain Lodge, gestito da Beppe Bonseri a Santa Caterina Valfurva (So), e Alpinn by Norbert Niederkofler, progetto avviato dallo chef altoatesino tre stelle Michelin sul comprensorio sciistico di Plan de Corones (Bz).

Sunny Valley Kelo Mountain Lodge a Santa Caterian Valfurva (So)

A consegnare i premi a Beppe Bonseri e Valeria Hinna Danesi (restaurant manager di Alpinn), è stata la brand leader di Kettmeir, Elisa Biasiolo Andergasse. Storica cantina altoatesina fondata a Caldaro (Bz) nel 1919, Kettmeir è oggi un punto di riferimento nella produzione di Metodo Classico Alto Adige Doc e protagonista della rinascita della tradizione spumantistica del territorio.

I premi per categoria

La giornata ha visto anche l’assegnazione dei premi suddivisi per categoria. Il premio sostenibilità ideato da Territori Sostenibili Società Benefit è stato conquistato da Kosmo Taste the Mountain a Livigno-Mottolino (So) e ritirato sul palco da Siria Fedrigucci, direttrice di Kosmo Taste the Mountain, con lo chef Michele Talarico. Oberholz a Obereggen (Bz) ha invece conquistato il best design award per il suo progetto architettonico innovativo e ipogeo; il premio è stato consegnato al ceo di Obereggen Latemar, Benjamin Kirchmaier. Il premio per il best après-ski è stato conquistato dal Super G Italian Mountain Club di Madonna di Campiglio (Tn). Lo ha ritirato Andrea Baccuini, founder e ceo di 5 Club, società a cui fanno capo i brand Super G e Meraviglioso. Il best view award, dedicato al rifugio sulle piste da sci con il panorama più emozionante d’Italia, è andato al Rifugio Scoiattoli di Cortina d’Ampezzo (Bl). Il premio è stato ritirato dal titolare e gestore del rifugio Guido Lorenzi. A imporsi nella ristorazione, conquistando il best restaurant mountain club, è stato Col Alt a Corvara in Badia (Bz), un riconoscimento anche di valore storico per il rifugio gestito da Fabio Targhetta, che ha ritirato il premio come pioniere nell’aver portato la cucina gourmet in alta quota con la firma dello chef Enrico Vespani.

La Guida è stata presentata nell'ambito del Milano Mountain Show