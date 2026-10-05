Udine si prepara ad accogliere la 27ª edizione di Ein Prosit, in programma dal 14 al 18 ottobre. Oltre 90 chef italiani e internazionali saranno coinvolti in cene a più mani, degustazioni, laboratori e appuntamenti dedicati alla cucina contemporanea. Il programma mette insieme grandi nomi della ristorazione italiana e internazionale, con una presenza particolarmente significativa di chef legati alla World’s 50 Best Restaurants. Il calendario alterna appuntamenti nei ristoranti della città e momenti aperti al pubblico, costruendo un confronto tra cucine, tecniche e culture gastronomiche differenti. Tra i protagonisti italiani ci sono Massimiliano Alajmo e Norbert Niederkofler, entrambi tristellati, insieme a Diego Rossi, Sara Ciccolini, Carlo Cracco, Corrado Assenza, Ana Roš, Matias Perdomo e Antonia Klugmann. Il 16 ottobre, inoltre, è prevista, inolte, anche la presentazione della guida Gault&&Millau.

Ein Prosit torna a Udine dal 14 al 18 ottobre

A Udine tre vincitori della World’s 50 Best

Il dato che caratterizza maggiormente l'edizione 2026 è la presenza di tre degli ultimi sei vincitori della World’s 50 Best Restaurants: Mitsuharu “Micha” Tsumura di Maido e Virgilio Martínez di Central, entrambi peruviani, e Mauro Colagreco di Mirazur, in Francia. A loro si aggiungono dal Perù Pía León di Kjolle e Luis Martínez di Mérito. La presenza di questi chef porta a Udine un confronto tra esperienze e territori diversi, con un'attenzione particolare alla scena gastronomica peruviana e alla sua evoluzione internazionale.

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Dalla cucina italiana alla pizza contemporanea

Il programma non si concentra soltanto sul fine dining internazionale. Ein Prosit dedica spazio anche alle trattorie contemporanee, rappresentate da Diego Rossi di Trippa a Milano e Sara Ciccolini di SantoPalato a Roma, e ai protagonisti che negli anni hanno contribuito alla storia della manifestazione. Tornano infatti Carlo Cracco e Corrado Assenza, insieme ad Ana Roš, Matias Perdomo e Antonia Klugmann. Un'altra sezione è dedicata alla pizza contemporanea, con Franco Pepe, Francesco Martucci, Gabriele Bonci, Simone Padoan, il gruppo di Confine a Milano e Roberto D'Avanzo di Bob Alchimia a Spicchi.

Ricchissimo il programma di Ein Prosit

Cene a più mani, degustazioni e laboratori

Il cuore della manifestazione resta quello delle cene a più mani, nelle quali gli chef ospiti lavorano insieme alle cucine dei ristoranti coinvolti per costruire menu legati all'incontro tra approcci differenti. Il programma comprende inoltre degustazioni, laboratori e food truck, con attività distribuite in diversi spazi della città e del territorio. L'edizione 2026 conta oltre 140 appuntamenti complessivi. Tornano anche i Laboratori dei Sapori, dedicati all'approfondimento di prodotti, tecniche e percorsi gastronomici, mentre i food truck portano parte della proposta fuori dai ristoranti, direttamente nelle strade di Udine.

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Ein Prosit tra cucina internazionale e territorio