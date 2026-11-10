Un hotel 5 stelle ogni 10mila abitanti: è uno dei numeri che raccontano la vocazione al lusso dell'Alto Adige, oggi tra le destinazioni turistiche più ambite dell'arco alpino. Ma come è riuscito un territorio di montagna a costruire un'offerta di ospitalità così prestigiosa? “Giustamente persuasa che da una vacanza estiva possa fiorire l'agognato fidanzamento della figlia, la madre previdente prima di decidere la villeggiatura sottopone la sua ragazza a un lucido, spassionato esame. Ha le gambe stortine? Alta un metro e sessanta pesa ottanta chili? Montagna e gonne a campana. Ha le gambe affusolate e un busto da statua? Spiaggia e bikini.” Così consigliava Donna Letizia alle sue lettrici come scegliere la villeggiatura nel 1960. (Donna Letizia, “Il saper vivere”, 1960, Ed. Mondadori). 66 anni più tardi, mi affaccio sulla Fiera Hotel di Bolzano certa che il panorama sia decisamente cambiato. Quasi 9 milioni di arrivi e circa 38 milioni di presenze raccontano una destinazione capace di generare un indotto turistico superiore ai 3,5 miliardi di euro (considerando anche agricoltura, manifattura e servizi).

Da Sissi a Instagram: il turismo è questione di influencer

Da territorio rurale di montagna, l'Alto Adige si è andato trasformando in una delle mete turistiche e sanitarie più rinomate d'Europa a partire dagli anni Trenta dell'Ottocento, quando i medici iniziano a promuovere il clima mite di Merano, ritenuto particolarmente adatto alle cure delle vie respiratorie. La città diventa allora centro di cura (Kurort) dell'impero austro-ungarico. E quando l'imperatrice Sissi (Elisabetta d'Austria) soggiorna con le figlie a Castel Trauttmansdorf, nel 1870, influencer ante litteram, smuove tutta Europa, attirando a Merano, e via via in regione, l'intera aristocrazia e alta borghesia dell'epoca.

Il clima mite di Merano ha reso questa località una metà di villeggiatura già nell''800'

Fondamentale, nel 1867, è stata l'inaugurazione della ferrovia del Brennero, che velocizza e moltiplica i viaggi verso l'Alto Adige da Monaco, Vienna, Innsbruck: un effetto a cascata da cui nascono nuove strategie di accoglienza e i primi maestosi Grand Hotel, dotati di comfort avveniristici come luce elettrica, bagni privati e riscaldamento.

Dalle stalle alle stelle - letteralmente

Agli inizi del Novecento, nei villaggi di montagna, compreso quello in cui abitava la mia nonna paterna, si sopravvive ancora in costante lotta con le asperità del territorio e del clima: sentieri e mulattiere collegano i villaggi nei lunghi e faticosi spostamenti a piedi. Durante i bui mesi invernali, la comunità resta isolata e vive nelle stalle, sfruttando il calore degli animali, o nella Stube, l'unico ambiente riscaldato: le donne filano la lana o la canapa, gli uomini riparano attrezzi da lavoro o intagliano il legno. Sono ambienti freddi, privi di servizi igienici, di acqua corrente, di luce. Anche la cucina riflette le difficoltà: Knödel (canederli), crauti, pane di segale duro (Schüttelbrot) cotto solo due o tre volte all'anno, formaggio, patate.

I Knödel (canederli), crauti, pane di segale duro (Schüttelbrot) cotto solo due o tre volte all'anno, formaggio, patate

Gli alimenti oggi celebrati come prodotti tipici erano semplicemente quelli disponibili. Ripetitivi, scarsi di vitamine. Solo nelle grandi occasioni comparivano Kaminwurst, carne salada, insaccati o lardo. E, di norma, solo per gli uomini. Dunque, gli immancabili elementi portanti dell'odierna ospitalità sudtirolese hanno davvero resistito al passaggio del tempo e alle guerre: piatti della tradizione, pietre levigate, legno di cirmolo nelle suite, nei corridoi ovattati, nelle saune.

Dallo sci alle nuove esperienze: come cambia la montagna

Sci e alpinismo che noi associamo alle vacanze in montagna nascondono anche risvolti meno noti o poco glamour. Io, che da bambina puntualmente rotolavo giù dallo skilift al corso di sci (che odiavo), mi sono chiesta spesso se fossi l'unica terrorizzata dalle ripide discese ghiacciate, dalla velocità incontrollabile degli sci, dal freddo da cui gli improbabili pantaloni alla zuava di mio nonno non riparavano...No, non ero la sola: per secoli, le popolazioni delle valli altoatesine hanno considerato le cime dolomitiche luoghi inospitali, perfino abitati da draghi o spiriti maligni, come narrano le numerose e affascinanti leggende delle Dolomiti.

Vecchie attrezzature da neve, come gli sci in legno

Scalare una montagna per divertimento era semplicemente impensabile. Nessuno avrebbe immaginato che, un secolo dopo, lo sci sarebbe diventato uno sport di massa. Importati dalla Norvegia, gli sci di legno arrivano sulle Alpi verso la fine del XIX secolo, con i primi turisti facoltosi. Nei paesi nordici erano già diffusi per spostarsi sulla neve profonda, ma la conformazione delle valli altoatesine rendeva i trasporti invernali più adatti a slitte o a piedi, dunque inizialmente lo sci viene accolto con curiosità mista a diffidenza.

Le prime intuizioni geniali

Profondi conoscitori del territorio impervio, scalatori, cacciatori, minatori e contadini diventano portatori e guide per i ricchi pionieri dell'alpinismo inglese, tedesco e austriaco sulle Dolomiti, trovando una nuova fonte di reddito e creando, di fatto, nuove professionalità. Tra fine Ottocento e la Prima Guerra Mondiale, il Club Alpino Tedesco e Austriaco (DOAV) e successivamente il Club Alpino Italiano (Cai) tracciano sentieri, costruiscono le prime ferrate e rifugi d'alta quota. Per sopravvivere e muoversi tra ghiacciai e pareti verticali, i soldati sviluppano tecniche di sci alpinismo militare, arrampicata e logistica di alta quota, trasformando competenze di guerra e sopravvivenza nei primi mestieri turistici di montagna.

Il sentiero di Sassopiatto

Dopo la guerra, sentieri, rifugi, ferrate e impianti di risalita diventano le fondamenta della nuova identità turistica altoatesina. Negli anni Trenta, Val Gardena e Alta Badia iniziano a dotarsi dei primi impianti. A questo proposito, riprendo la testimonianza di Rita, un'anziana alpinista bolzanina, che avevo intervistato anni fa per l'Eco delle Dolomiti. Il marito Mario le aveva insegnato prima lo spazzaneve, poi lo stile cristiania, tecnica in voga intorno agli anni '30 del Novecento. «Alla fine degli anni ’40, nessuno aveva la macchina; i trasferimenti ai rifugi nelle gite si facevano a bordo di camion; sul cassone. Quando andava bene c’era un telone per ripararsi dal vento. Gli sci erano di legno [...] e si dovevano portare in spalla fino al momento di indossarli. Naturalmente avevamo solo un paio di scarponi, buoni per tutte le stagioni; per sciare, si infilavano nelle staffe degli sci. Portavamo la giacca a vento di "popeline", (leggero tessuto di cotone molto fitto, che riparava dal vento e non faceva sudare). Pantaloni lunghi e un maglione di lana. Si pativa tanto freddo, ma siccome seggiovie e impianti erano rari, si doveva scarpinare molto e ci si riscaldava con il movimento».

Un vecchio impianto di risalita a Corvara, in Alta Badia

Non c’erano nemmeno le ghette; Rita se ne costruì un paio da sola usando un vecchio impermeabile. Negli anni Cinquanta e Sessanta, con il boom economico europeo, il turismo diventa un fenomeno di massa. Le famiglie altoatesine aprono le proprie case ai viaggiatori: nasce l'era delle Zimmer frei (camere libere). Da allora, la crescita non si è più fermata.

I numeri dell'Alto Adige oggi

L'Alto Adige oggi genera circa 38 milioni di presenze annue, con un flusso costante sia in estate che in inverno. Oltre il 60% dei visitatori proviene dall'area germanofona (Germania, Austria e Svizzera), mentre cresce la componente internazionale. Il tratto distintivo dell'offerta alberghiera è la forte concentrazione di hotel a 4*, 4* Superior e 5* (la più alta d'Europa in ambito alpino): gli hotel ufficialmente classificati con 5 stelle e 5 stelle Superior sono una cinquantina (una delle concentrazioni regionali più alte in Italia, circa 1,2% sul totale delle strutture alberghiere provinciali, pari a circa 4.000 alberghi complessivi).

L'Alto Adige presenta la più alta concetrazione d'Europa in ambito alpino di hotel 4 o 5 stelle

L'Italia conta circa 32.000 alberghi, di cui poco più di 400 sono 5 stelle o 5 stelle lusso. Avere circa 50 strutture 5* in un territorio di soli 530.000 abitanti significa avere circa 1 hotel 5 stelle ogni 10.000 abitanti (valore da 3 a 5 volte più alto rispetto alla media nazionale). Il dato altoatesino più caratteristico, però, è il predominio di hotel upscale, ovvero di fascia 4 stelle e 4 stelle Superior (circa 950 strutture), di cui molti offrono standard di servizio, spa, metri quadri per ospite e tariffe medie che in altre regioni italiane corrisponderebbero a un 5 stelle. Anche la spesa turistica giornaliera è elevata: le stime la collocano mediamente tra 185 e 210 euro a persona, con valori superiori nelle località più esclusive e durante la stagione invernale

La spesa turistica giornaliera in Alto Adige si attesta mediamente tra 185 e 210 euro

Spa, ristorazione di qualità, cantine e servizi aggiuntivi contribuiscono a consolidare un modello di ospitalità che punta sempre più sull'esperienza e sul valore del soggiorno. Val Gardena e Alta Badia si attestano su una spesa pro capite giornaliera che può superare facilmente i 300 € - 400 € a persona, contro una spesa turistica pro capite giornaliera media in Italia compresa fra 115 € - 145 € al giorno.

La tradizione non è un arredo