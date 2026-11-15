Ci sono cucine che riescono a mettere subito a proprio agio, perché puntano su sapori riconoscibili, ricette rassicuranti e quella generosità che trasforma un pasto in un momento da assaporare senza fretta. È la sensazione che si prova da Emilia Trattoria Bolognese, ristorante di Seregno che porta in Brianza alcuni dei piatti più rappresentativi della gastronomia emiliana. Una proposta che non cerca scorciatoie né effetti speciali: il suo punto di forza è una cucina concreta, fatta di preparazioni tradizionali, ingredienti selezionati e porzioni generosissime che invitano alla convivialità.

La sala di Emilia Trattoria Bolognese: alle pareti le immagini dei più famosi personaggi emiliani

Emilia e Whim Group: quattro identità della ristorazione a Seregno

Emilia Trattoria Bolognese si trova in via Montello 67 a Seregno, all’inizio della Brianza ed è parte di Whim Group, realtà imprenditoriale guidata da Nicolò Caparra, che ha sviluppato in città un progetto articolato in quattro format di ristorazione. Accanto alla trattoria emiliana fanno parte del gruppo Sant’Andrea Sapori di Mare, dedicato alla cucina di pesce, La Baita Valtellinese, che porta in Brianza le specialità della tradizione montana, e Fine Pizza, pizzeria gourmet. Quattro identità differenti, accomunate dalla scelta di costruire proposte riconoscibili, ciascuna legata a una precisa cultura gastronomica. Il progetto di Whim Group ha preso forma a partire dal 2022, con l’apertura progressiva dei diversi locali a Seregno.

Il bel dehor esterno di Emilia Trattoria Bolognese

Emilia, aperta nel maggio 2024, sviluppa questa idea attraverso un menu che mette al centro la cucina bolognese, la pasta fresca fatta in casa e i piatti più conosciuti della tradizione regionale. Il locale dispone di circa 60 posti nella sala interna, decorata ad arte con immagini alle pareti di personaggi tutti rigorosamente emiliani, da Pavarotti a Ligabue, e di un dehors esterno che, nella bella stagione, può accogliere fino a 100 ospiti. La proposta comprende anche un menu business a pranzo a partire da 13 euro, dal lunedì al venerdì, pensato per chi lavora o vive in zona. Cucina emiliana al centro, il leit motif del menu, ma non mancano nemmeno incursioni nei classici della cucina milanese, sempre ricercati in questa zona della bassa Brianza.

Tigelle, mortadella e tortellini fritti: si comincia con i sapori dell’Emilia

L’inizio del percorso è affidato a due proposte che raccontano bene lo spirito della trattoria. Le tigelle con mortadella Bologna e burrata mettono insieme due consistenze e due caratteri diversi. Un abbinamento goloso, immediato, che funziona proprio perché lascia parlare ingredienti e sapori senza complicazioni.

Tigelle con mortadella e burrata

Accanto a loro arrivano i tortellini fritti, un’altra specialità capace di richiamare la tradizione emiliana con una preparazione sfiziosa. Sono bocconi piccoli (la dimensione del vero tortellino bolognese) e piacevoli, da condividere, da gustare come se fossero delle chips da intingere in una una gustosissima mousse di Parmigiano Reggiano.

Tortellini fritti con mousse di Parmigiano

Tagliatelle al ragù e lasagne verdi: il cuore della cucina bolognese

Il passaggio ai primi piatti porta direttamente al centro della tradizione gastronomica di Bologna. Le tagliatelle al ragù sono uno dei piatti simbolo del locale e rappresentano una scelta quasi obbligata per chi vuole avvicinarsi alla cucina emiliana. La pasta fresca, preparata quotidianamente, incontra un condimento ricco e avvolgente, nel quale il ragù (davvero notevole) ha il ruolo di protagonista. È un piatto che convince per la sua immediatezza: il sapore è pieno, la preparazione restituisce quella sensazione di familiarità che ci si aspetta da una buona trattoria.

Tagliatella al ragù di Emilia Trattoria Bolognese

A seguire, le lasagne verdi alla bolognese, altro grande classico della cucina regionale. La sfoglia verde, gli strati e il ragù costruiscono una portata sostanziosa, dalla consistenza generosa e dal gusto ben riconoscibile. Anche in questo caso emerge una cucina che non punta a reinterpretare a tutti i costi le ricette, ma a riproporle con rispetto, valorizzandone gli elementi essenziali.

Lasagne verdi alla bolognese

Assaggiare entrambi i primi permette di cogliere una delle caratteristiche più interessanti di Emilia: la volontà di mettere al centro la pasta e le preparazioni che hanno reso celebre la gastronomia bolognese. Non sono piatti pensati per stupire con presentazioni elaborate, ma per soddisfare attraverso il gusto. Ed è proprio questa semplicità, quando è accompagnata da una buona esecuzione, a fare la differenza, oltre a una quantità della porzione più che generosa.

La cotoletta alla bolognese e un dessert da condividere

Per secondo abbiamo scelto un altro grande classico, la cotoletta alla bolognese, un altro piatto che porta in tavola tutta la ricchezza della cucina emiliana. È una preparazione importante, dal carattere deciso. Tenera e succosa, avvolta da una panatura dorata, arricchita con prosciutto e Parmigiano e completata da una delicata nota burrosa che lega ogni ingrediente in un boccone ricco, saporito e avvolgente.

La regina dei secondi, la cotoletta alla bolognese con crudo e parmigiano

La chiusura merita una menzione particolare. Il gelato al fiordilatte, accompagnato da granella al pistacchio e cioccolato caldo, è preparato al momento, un dessert pensato per essere condiviso. La porzione è davvero abbondante e arriva al tavolo con un contrasto piacevole tra la freschezza e la delicatezza del gelato e la componente più golosa delle guarnizioni.

Gelato al fiordilatte fatto al momento, e come accompagnamento crema calda al cioccolato fondente e granella di pistacchio

Il cioccolato caldo aggiunge una nota avvolgente, mentre il pistacchio completa l’insieme. È un finale riuscito, molto buono e soprattutto abbondante: uno di quei dolci che invitano a mettere il cucchiaio al centro del tavolo e a continuare ancora con qualche assaggio, anche quando la cena sembra ormai conclusa.

Emilia Trattoria Bolognese, il piacere di sentirsi a tavola come a Bologna