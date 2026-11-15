EMILIA IN BRIANZA
A Seregno la cucina bolognese si riconosce dalla pasta fresca e dalle porzioni
A Seregno, Emilia Trattoria Bolognese porta in Brianza i sapori della cucina emiliana, tra pasta fresca fatta in casa, ricette tradizionali e porzioni generose. Il locale di Whim Group celebra la gastronomia di Bologna. Dalle tigelle alle tagliatelle al ragù, fino alla cotoletta e ai dessert, il menu punta su gusto, convivialità e piatti riconoscibili, senza effetti speciali.
Indice
- 1Emilia e Whim Group: quattro identità della ristorazione a Seregno
- 2Tigelle, mortadella e tortellini fritti: si comincia con i sapori dell’Emilia
- 3Tagliatelle al ragù e lasagne verdi: il cuore della cucina bolognese
- 4La cotoletta alla bolognese e un dessert da condividere
- 5Emilia Trattoria Bolognese, il piacere di sentirsi a tavola come a Bologna
Ci sono cucine che riescono a mettere subito a proprio agio, perché puntano su sapori riconoscibili, ricette rassicuranti e quella generosità che trasforma un pasto in un momento da assaporare senza fretta. È la sensazione che si prova da Emilia Trattoria Bolognese, ristorante di Seregno che porta in Brianza alcuni dei piatti più rappresentativi della gastronomia emiliana. Una proposta che non cerca scorciatoie né effetti speciali: il suo punto di forza è una cucina concreta, fatta di preparazioni tradizionali, ingredienti selezionati e porzioni generosissime che invitano alla convivialità.
Emilia e Whim Group: quattro identità della ristorazione a Seregno
Emilia Trattoria Bolognese si trova in via Montello 67 a Seregno, all’inizio della Brianza ed è parte di Whim Group, realtà imprenditoriale guidata da Nicolò Caparra, che ha sviluppato in città un progetto articolato in quattro format di ristorazione. Accanto alla trattoria emiliana fanno parte del gruppo Sant’Andrea Sapori di Mare, dedicato alla cucina di pesce, La Baita Valtellinese, che porta in Brianza le specialità della tradizione montana, e Fine Pizza, pizzeria gourmet. Quattro identità differenti, accomunate dalla scelta di costruire proposte riconoscibili, ciascuna legata a una precisa cultura gastronomica. Il progetto di Whim Group ha preso forma a partire dal 2022, con l’apertura progressiva dei diversi locali a Seregno.
Emilia, aperta nel maggio 2024, sviluppa questa idea attraverso un menu che mette al centro la cucina bolognese, la pasta fresca fatta in casa e i piatti più conosciuti della tradizione regionale. Il locale dispone di circa 60 posti nella sala interna, decorata ad arte con immagini alle pareti di personaggi tutti rigorosamente emiliani, da Pavarotti a Ligabue, e di un dehors esterno che, nella bella stagione, può accogliere fino a 100 ospiti. La proposta comprende anche un menu business a pranzo a partire da 13 euro, dal lunedì al venerdì, pensato per chi lavora o vive in zona. Cucina emiliana al centro, il leit motif del menu, ma non mancano nemmeno incursioni nei classici della cucina milanese, sempre ricercati in questa zona della bassa Brianza.
Tigelle, mortadella e tortellini fritti: si comincia con i sapori dell’Emilia
L’inizio del percorso è affidato a due proposte che raccontano bene lo spirito della trattoria. Le tigelle con mortadella Bologna e burrata mettono insieme due consistenze e due caratteri diversi. Un abbinamento goloso, immediato, che funziona proprio perché lascia parlare ingredienti e sapori senza complicazioni.
Accanto a loro arrivano i tortellini fritti, un’altra specialità capace di richiamare la tradizione emiliana con una preparazione sfiziosa. Sono bocconi piccoli (la dimensione del vero tortellino bolognese) e piacevoli, da condividere, da gustare come se fossero delle chips da intingere in una una gustosissima mousse di Parmigiano Reggiano.
Tagliatelle al ragù e lasagne verdi: il cuore della cucina bolognese
Il passaggio ai primi piatti porta direttamente al centro della tradizione gastronomica di Bologna. Le tagliatelle al ragù sono uno dei piatti simbolo del locale e rappresentano una scelta quasi obbligata per chi vuole avvicinarsi alla cucina emiliana. La pasta fresca, preparata quotidianamente, incontra un condimento ricco e avvolgente, nel quale il ragù (davvero notevole) ha il ruolo di protagonista. È un piatto che convince per la sua immediatezza: il sapore è pieno, la preparazione restituisce quella sensazione di familiarità che ci si aspetta da una buona trattoria.
A seguire, le lasagne verdi alla bolognese, altro grande classico della cucina regionale. La sfoglia verde, gli strati e il ragù costruiscono una portata sostanziosa, dalla consistenza generosa e dal gusto ben riconoscibile. Anche in questo caso emerge una cucina che non punta a reinterpretare a tutti i costi le ricette, ma a riproporle con rispetto, valorizzandone gli elementi essenziali.
Assaggiare entrambi i primi permette di cogliere una delle caratteristiche più interessanti di Emilia: la volontà di mettere al centro la pasta e le preparazioni che hanno reso celebre la gastronomia bolognese. Non sono piatti pensati per stupire con presentazioni elaborate, ma per soddisfare attraverso il gusto. Ed è proprio questa semplicità, quando è accompagnata da una buona esecuzione, a fare la differenza, oltre a una quantità della porzione più che generosa.
La cotoletta alla bolognese e un dessert da condividere
Per secondo abbiamo scelto un altro grande classico, la cotoletta alla bolognese, un altro piatto che porta in tavola tutta la ricchezza della cucina emiliana. È una preparazione importante, dal carattere deciso. Tenera e succosa, avvolta da una panatura dorata, arricchita con prosciutto e Parmigiano e completata da una delicata nota burrosa che lega ogni ingrediente in un boccone ricco, saporito e avvolgente.
La chiusura merita una menzione particolare. Il gelato al fiordilatte, accompagnato da granella al pistacchio e cioccolato caldo, è preparato al momento, un dessert pensato per essere condiviso. La porzione è davvero abbondante e arriva al tavolo con un contrasto piacevole tra la freschezza e la delicatezza del gelato e la componente più golosa delle guarnizioni.
Il cioccolato caldo aggiunge una nota avvolgente, mentre il pistacchio completa l’insieme. È un finale riuscito, molto buono e soprattutto abbondante: uno di quei dolci che invitano a mettere il cucchiaio al centro del tavolo e a continuare ancora con qualche assaggio, anche quando la cena sembra ormai conclusa.
Emilia Trattoria Bolognese, il piacere di sentirsi a tavola come a Bologna
Da Emilia si ritrova quel piacere semplice e autentico che solo una cucina fatta di sapori genuini sa regalare. Ogni portata trasmette cura e generosità, senza bisogno di effetti speciali: si mangia bene, si assaporano ingredienti che parlano da soli e viene spontaneo concedersi un boccone in più. È una cucina che conquista senza cercare di stupire a tutti i costi, capace di risvegliare ricordi e regalare quella soddisfazione che accompagna le tavole migliori. Un indirizzo da scoprire a Seregno per chi cerca il calore della cucina emiliana, il gusto delle cose fatte bene e il piacere di un pranzo o di una cena da vivere senza fretta.