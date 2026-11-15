Una storia alberghiera che attraversa otto secoli, una Spa di 1.300 metri quadrati e un’offerta che combina gastronomia d’autore, benessere e attività nella natura: l’Hotel Weisses Kreuz – Adults Only di Burgusio (Bz) si prepara alla stagione invernale con un nuovo riconoscimento. Il ristorante MaMesa ha infatti conquistato la sua prima Stella Michelin nella Guida Italia 2027, premiando il lavoro dello chef Marc Bernhart. La struttura altoatesina accoglie gli ospiti nell’Alta Val Venosta, in una posizione strategica per raggiungere comprensori sciistici, itinerari per ciaspole e borghi storici.

Una vista esterna dell'Hotel Weisses Kreuz – Adults Only di Burgusio (Bz)

Un hotel adults only in un complesso di otto secoli

A Burgusio, il Weisses Kreuz riunisce edifici appartenenti a epoche diverse, in un progetto di ospitalità che conserva le tracce del passato senza trasformarle in una semplice scenografia. Il nucleo più antico è l’Ansitz zum Löwen, tenuta documentata dal 1236, a cui si affiancano la casa principale del 1871, un edificio aggiunto nel 2013 e il corpo che ospita il ristorante MaMesa. Ne risulta un complesso articolato, nel quale architettura storica e ambienti contemporanei convivono.

La lounge elegantemente arredata del Weisses Kreuz

Una curiosità riguarda la cosiddetta Sala da Ballo dell’Ansitz zum Löwen: nel Quattrocento i vescovi-conti di Coira la utilizzavano come deposito e sala d’affari, per conservare il fieno e ricevere i mercanti. Il nome è rimasto, anche se non risulta che l’ambiente sia mai stato destinato alle danze. La storia degli edifici emerge così nei dettagli e contribuisce a definire l’identità dell’hotel. L’accoglienza coinvolge un gruppo con competenze complementari. Mara Theiner segue gli ospiti tra reception e sala e mette a disposizione la propria esperienza da sommelier.

Mara Theiner, proprietaria del Weisses Kreuz

Marlene collabora con le guide dell’hotel e suggerisce escursioni e attività per conoscere la valle. Marc Bernhart, oltre a guidare il MaMesa, contribuisce a collegare l’offerta gastronomica alla cultura e ai prodotti del territorio.

MaMesa conquista la prima Stella Michelin

La novità più rilevante della stagione riguarda MaMesa, ristorante fine dining dell’hotel, premiato con la prima Stella Michelin nella Guida Italia 2027. Alla guida della cucina c’è Marc Bernhart, che propone un percorso gastronomico raccolto, articolato attorno a sei tavoli e costruito sul dialogo tra sensibilità sudtirolese, tecniche francesi e influenze thailandesi e giapponesi. La sala si trova in un ex fienile e offre una vista sulla valle, in un ambiente pensato per un’esperienza gastronomica intima.

Marc Bernhart, chef del MaMesa

Il riconoscimento si aggiunge ad altri risultati ottenuti dal ristorante: quattro cappelli e 18 punti nella guida Gault Millau Südtirol 2026 e 94 punti nella Falstaff Restaurant Guide. Anche il comparto benessere ha ricevuto valutazioni positive, con 94 punti nella Falstaff Spa Guide e due gigli, pari a 16 punti, nella Relax Guide. La Stella rappresenta un nuovo traguardo per il progetto culinario avviato nel 2022 e valorizza una proposta basata sulla qualità degli ingredienti e sulla continuità del lavoro in cucina.

La splendida vista che si gode dai tavoli del MaMesa

Tra gli elementi distintivi c’è l’attenzione all’intera filiera. Il Wagyu servito al MaMesa proviene dall’azienda agricola della famiglia Bernhart: gli animali trascorrono l’estate al pascolo sui prati di Burgusio e l’inverno in stalla a stabulazione libera. La lavorazione segue l’approccio “nose to tail”, che mira a utilizzare tutte le parti dell’animale.

Wagyu proposto dal MaMesa

Anche la pasticceria segue una linea precisa: il pastry chef Kay Baumgardt evita lo zucchero bianco e lavora per valorizzare la dolcezza naturale degli ingredienti. La stagione porta con sé anche un appuntamento che merita una prenotazione con largo anticipo.

Il pastry chef del MaMesa Kay Baumgardt

Domenica 29 novembre 2026 torna la Kitchen Party, dopo il successo della prima edizione: chef ospiti da tutta Europa, cucina fuori dagli schemi, vini selezionati e musica, per una serata che promette di non fermarsi al dessert.

Aura Mea Spa: 1.300 metri quadrati dedicati al benessere

Durante l’inverno, uno degli ambienti centrali del Weisses Kreuz è Aura Mea Spa, area wellness di 1.300 metri quadrati pensata per il relax degli ospiti adulti. Il percorso comprende sauna al cirmolo, biosauna e sauna in abete, oltre a una piscina infinity di 20 metri e a un idromassaggio panoramico esterno. Dalle vasche e dalle zone di riposo si osservano le cime della valle, dal Piz Lun al massiccio dell’Ortles, con lo sguardo che raggiunge anche i vigneti dell’Abbazia di Monte Maria.

Piscina interna dell'Aura Mea Spa Vasca esterna riscaldata all'Aura Mea Spa Sauna dell'Aura Mea Spa ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Piscina interna dell'Aura Mea Spa Vasca esterna riscaldata all'Aura Mea Spa Sauna dell'Aura Mea Spa

La Silence Lounge è uno spazio riservato al riposo, con lettini ad acqua riscaldati, luce soffusa e una parete lignea antica, recuperata da una fattoria della zona dopo essere rimasta nascosta per oltre un secolo. Il giardino d’inverno, circondato da vetrate, permette di sostare al riparo continuando a osservare il paesaggio. A completare l’offerta ci sono trattamenti e percorsi per due nella Private Spa, tra cui programmi con peeling, bagno, massaggio, prosecco e frutta, oppure esperienze di coppia con cabina a infrarossi.

La Silence Lounge dell'Aura Mea Spa Postazioni relax riservate all'Aura Mea Spa Possibilità di trattamenti benessere all'Aura Mea Spa ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La Silence Lounge dell'Aura Mea Spa Postazioni relax riservate all'Aura Mea Spa Possibilità di trattamenti benessere all'Aura Mea Spa

Per chi desidera mantenersi attivo sono disponibili una palestra climatizzata con attrezzature Technogym e una sala yoga. Durante la settimana vengono proposte lezioni guidate da Annalisa, con pratiche Hatha, Ashtanga, Flow e Vinyasa. La struttura organizza anche retreat di quattro giorni, chiamati (Re)Treat Yourself, che alternano sessioni mattutine e serali, momenti di condivisione e tempo libero da dedicare alla natura o alla Spa.

Ansitz zum Löwen, nove suite tra storia e architettura

Per chi desidera soggiornare in ambienti legati più direttamente alla storia del complesso, la dépendance Ansitz zum Löwen custodisce un patrimonio architettonico tutelato e restaurato. Il Pfisterhaus risale al XIII secolo, mentre la casa padronale con la Sala da Ballo venne aggiunta nel Quattrocento. Le nove suite sono differenti tra loro e conservano particolari originali, come soffitti a cassettoni, affreschi e legni antichi. A questi elementi si affiancano materiali contemporanei, bagni moderni, cemento a vista, vetro e intonaci grezzi.

La zona notte della suite Clava al Ansitz zum Löwen La zona living della suite Clava Il bagno della suite Clava ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La zona notte della suite Clava al Ansitz zum Löwen La zona living della suite Clava Il bagno della suite Clava

Ciaspolate, slittino e passeggiate nella neve della Val Venosta

La stagione fredda invita a esplorare la valle anche lontano dalle piste da sci. Tra le escursioni suggerite ci sono i percorsi con le ciaspole verso la Croce del Watles e sull’altopiano della Roia, nei pressi del lago di Resia. A circa duemila metri, quest’area offre paesaggi aperti e itinerari meno frequentati. Un’altra possibilità conduce alla Baita Brugger attraverso lo Zerzertal: il tragitto richiede circa due ore e mezza e attraversa un ambiente montano appartato, con una sosta al caldo prima del rientro.

I dintorni del Weisses Kreuz sono perfetti per delle ciaspolate o per delle discese in slittino

Sci alpino e fondo: cinque comprensori e 232 chilometri di piste

A circa dieci minuti d’auto si trova il comprensorio del Watles, che dispone di 18 chilometri di piste. Lo skipass Skiarena Val Venosta consente di accedere a cinque aree sciistiche: Schöneben-Belpiano, Malga San Valentino-Haideralm, Watles, Trafoi e Solda all’Ortles. Nel complesso sono disponibili circa 150 chilometri di piste e 36 impianti di risalita. La zona offre inoltre itinerari per lo sci alpinismo, tra cui quelli diretti a Cima Pian del Lago, Monte dei Vitelli e Piz Sesvenna.

Il Weisses Kreuz si trova nei dintorni di molte piste da sci

Per lo sci di fondo, il circuito transfrontaliero nordic³ collega tracciati in Val Venosta, a Nauders e in Val Monastero-Val Müstair, per un totale di 232 chilometri distribuiti tra Italia, Austria e Svizzera. Quando le condizioni lo consentono, si può pattinare sui laghi ghiacciati di San Valentino e Resia, dove il campanile sommerso emerge dalla superficie invernale.

Per lo sci di fondo, l'hotel si trova nei pressi del circuito transfrontaliero nordic³, 232 km di tracciati che collegano la Val Venosta a Nauders eMonastero-Val Müstair

La VenostaCard, compresa nel soggiorno, permette di utilizzare treni e mezzi pubblici in Alto Adige durante tutto l’anno. In inverno include anche gli skibus diretti ai comprensori della valle, una visita guidata a Glorenza e la possibilità di partecipare a un corso introduttivo di sci di fondo a tariffa agevolata. L’hotel mette inoltre a disposizione uno shuttle gratuito per gli impianti, il noleggio delle ciaspole e mappe dei sentieri.

Mercatini di Natale a Glorenza e Silandro