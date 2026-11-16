C’è una scelta ben precisa di identità dietro l’investimento culturale, oltre che economico, dell’imprenditore palermitano Gianfranco Bottino a Capo d’Orlando (Me). Una scelta territoriale, sentimentale e, ovviamente, enogastronomica, compiuta una quindicina d’anni fa e oggi consolidata. Per chi ha il piacere e l’opportunità di fruire dell’offerta del suo ristorante, Il Circoletto, balzano subito agli occhi gli obiettivi della struttura e del suo creatore: valorizzare questo tratto di costa tirrenica messinese secondo le sue vere potenzialità (note già in passato!), trasformandolo nuovamente in un punto di riferimento turistico elegante e suggestivo. Inoltre, nell’antica e restaurata villa che lo ospita (recuperata con tutte le attenzioni del caso e il rispetto per la storia, il luogo e la sua architettura), sorgono accanto al locale una piscina e un campo da tennis, quasi a volere rimarcare la scelta di godere pienamente del territorio e della sua ospitalità. La villa è fruita tutto l’anno anche come luogo raffinato di eventi e cerimonie.

La piscina adiacente a Il Circoletto diventa una sala per grandi cerimonie

Una cantina con oltre mille etichette e una passione per il vino

Appassionato cultore di vini, per formazione e degustazione, Gianfranco Bottino ne possiede oltre un migliaio, oltre che materialmente nella propria cantina, anche mentalmente e sentimentalmente, per cultura e memoria personale. Referenze enologiche che vanno dalle grandi denominazioni italiane alle eccellenze internazionali, passando per piccole produzioni di nicchia, annate storiche e bottiglie che sono ormai una rarità. Non è tipo, però, da condurre in solitaria le proprie avventure imprenditoriali e ama condividere il successo delle proprie scelte. Lo fa anche oggi, con l’investimento de Il Circoletto, in cui è coadiuvato dalla elegante e preziosa presenza della moglie, la docente e dirigente scolastica Loretta Sarvaggio.

Gianfranco Bottino con la moglie Loretta Sarvaggio

Con loro, il caro amico e anch’egli cultore di prestigiose etichette (tra cui un passato da manager di referenze di Champagne), Riccardo Marano. E poi, l’investimento umano, prima ancora che gastronomico, che Bottino ha compiuto strategicamente ormai da quattro anni, dimostrando di conoscere a fondo le potenzialità del territorio, anche attraverso la sua gente e i suoi professionisti.

La fornitissima selezione di vini disponibile a Il Circoletto

Calogero Pintaudi alla guida della cucina de Il Circoletto

In cucina, infatti, le redini sono state affidate a una firma storica e apprezzata della gastronomia siciliana: lo Chef Calogero Pintaudi, per lunghi anni Executive del ristorante La Tartaruga. Tra i piatti storici che portano la sua firma e che sono entrati nell’Olimpo dei piatti del “buon ricordo”, molti hanno esaltato la ristorazione “orlandina” e ancora oggi la rappresentano: tra tutti l’Arancino al nero di seppia, nato un po’ per caso, per dimostrare che la lotta allo spreco alimentare può dare risultati eccellenti anche al gusto. Tra i primi, poi, una menzione speciale meritano i Tagliolini di pasta fresca al nero di seppia con uova di pesce spada e burrata, piatto superlativo, nato a La Tartaruga e rivisitato per Il Circoletto.

La proposta gastronomica dello Chef Pintaudi è stata oggetto di nostri assaggi nelle scorse settimane. Ne sono emersi una attenta valorizzazione delle materie prime eccellenti del mare e del territorio, un dialogo costante tra pescato freschissimo e prodotti dell’orto, in perfetta simbiosi e armonia, o anche esaltati da piacevoli contrasti. Accanto a piatti storici, così, emblema del successo di Pintaudi per decenni sulla costa messinese, appaiono ricette che ne comunicano la spinta contemporanea e internazionale. La semplicità rimane il principale ingrediente, tra gradevoli contaminazioni di sapori, spinte acide che giocano con sussulti dolci, chiamando i palati a valzer di gusto.

Tagliolini di pasta fresca al nero di seppia con uova di pesce spada e burrata

I piatti dello chef Pintaudi tra pescato siciliano e ricette d’autore

Eccoli, allora, i piatti che hanno raccontato questa valorizzazione, tra richiami al prestigioso passato e scommesse su un brillante futuro turistico e gastronomico. Assieme al Burro all’erba cipollina, bigné con uovo di pescespada e cestinetto con burrata e pomodoro secco, siamo stati accolti dal benvenuto dello Chef: Ostrica francese con Aceto iberico di Xeres Reserva, olio all’erba cipollina, foglioline misto di acetosa, violetta ed erbetta dolce. Portogallo, Spagna e Sicilia, quindi, hanno contribuito al “benvenuto” corale e armonioso. Un coro a cui si è unita presto la Tartare di tonno con maionese al lime, cetriolo e aceto. Ancora elegante acidità, ancora un risveglio del palato.

La proposta gastronomica de Il Circoletto

Il nuovo inizio è stato dettato, poi, dal Pescespada con mousse di avocado, paprika, vinaigrette di mango e lime e insalata di finocchio con erba cipollina. L’area di movimento con questo piatto, pertanto, ha continuato ad essere quella delle quinte del palcoscenico che si aprono, preannunciando nuovi sapori, giunti invece con il Risotto al ragù di moscardelli, con limone, Alga Nori, verdello di Capo d’Orlando e olio all’erba cipollina. Un preludio alla esaltazione dei sapori, celebrata sommamente con lo storico Tagliolino al nero di seppia, uovo di pescespada e crema di burrata. Quando si dice: assaporare la storia stessa di un territorio!

Dietro i piatti di chef Pintaudi c'è una grande attenzione alle materie prime

Piatto sublime lo abbiamo già scritto, e lo ribadiamo! Una ricetta resa ancora più armonica e godibile dallo Chef nel corso degli anni, ma sempre identitaria della sua cucina e della sua storia professionale, oltre che inno alle materie prime siciliane.Dopo un ingresso così trionfale, non era facile tenere testa ai sapori e agli equilibri nel piatto. C’è comunque riuscito il Trancio di ricciola, marinato con salsa de miso, broccoli, patate, capperi, purè di topinambur e, con la loro pelle, patatine e olio al gambero. A chiudere i nostri assaggi, infine, un delizioso Sorbetto alla mela verde, con mentuccia e coulis di fragole.

La sala interna de Il Circoletto

La carta dei vini: oltre mille etichette tra Italia ed estero