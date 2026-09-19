Autunno Pavese esce dalla Fiera: vini, salumi e formaggi si degustano navigando sul Ticino

Dal 2 al 5 ottobre la 72ª edizione torna al Palazzo Esposizioni di Pavia con quattro grandi protagonisti della cucina, masterclass, degustazioni, una sfida dedicata al risotto e una crociera gastronomica sul Ticino. Dal 19 settembre all’11 ottobre anche gli appuntamenti diffusi di Autunno Pavese in Tour. Quattro giorni per raccontare il territorio attraverso cucina, vino, prodotti tipici ed esperienze. Autunno Pavese torna per la sua 72ª edizione e rilancia la formula dell’“Impronta del Gusto”, affiancando alle aziende e alle produzioni locali un programma che punta sempre più su spettacolo, divulgazione e partecipazione del pubblico. Tra le principali novità ci sono i quattro cooking show serali affidati ad Andrea Mainardi, Luca Pappagallo, Federico Fusca ed Ernst Knam, chiamati a portare sul palco altrettanti modi di interpretare e comunicare la cucina italiana.

Autunno Pavese torna dal 2 al 5 ottobre

Ad aprire il programma, venerdì 2 ottobre dalle 21 alle 22.30, sarà Andrea Mainardi, chef e volto televisivo con un passato anche all’Albereta di Gualtiero Marchesi. Sabato 3 ottobre toccherà a Luca Pappagallo, fondatore di Cookaround e Casa Pappagallo; domenica 4 sarà la volta dello chef e food creator Federico Fusca, mentre lunedì 5 ottobre la chiusura sarà affidata a Ernst Knam, maestro della pasticceria e tra i volti più conosciuti della televisione gastronomica italiana.

Non solo cooking show: tre aree per assaggiare il territorio

La cucina dal vivo sarà soltanto una delle anime della manifestazione. Il programma prevede infatti masterclass, degustazioni guidate, laboratori “mani in pasta”, incontri, attività per bambini e approfondimenti dedicati a vino, birra, cucina e produzioni locali. Per partecipare agli appuntamenti non sarà necessaria la registrazione preventiva: l’accesso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Anche la proposta gastronomica viene riorganizzata attraverso tre aree tematiche. “Risotti & Sapori” metterà al centro il riso, prodotto simbolo della provincia pavese; la “Piazza del Gusto” sarà dedicata alle produzioni trasformate in piatti preparati e serviti al momento; “Mixology & Assaggi d’Autunno” allargherà invece lo sguardo al bere miscelato, agli abbinamenti e alle degustazioni. Negli spazi esterni di Palazzo Esposizioni faranno inoltre il loro debutto i food truck.

La presentazione di Autunno Pavese

Il Carnaroli pavese protagonista di “Risotto d’Autore”

Il riso sarà al centro anche di una delle novità più significative dell’edizione 2026. Domenica debutterà infatti “La sfida dei professionisti - Risotto d’Autore”, competizione realizzata insieme all’Associazione Cuochi Pavia e riservata a chef, cuochi, ristoratori e professionisti della cucina. Da otto a dieci concorrenti si confronteranno individualmente preparando un risotto espresso con Carnaroli da Carnaroli pavese e ingredienti stagionali e territoriali italiani. Ogni partecipante avrà quaranta minuti e sarà valutato da una giuria tecnica sulla base di cottura, gusto ed equilibrio, qualità delle materie prime, mantecatura e presentazione. Il pubblico potrà seguire la competizione in due turni, alle 12 e alle 13.30, senza obbligo di prenotazione. Al migliore sarà assegnato il titolo di “Miglior Risotto della prima edizione”.

Il Carnaroli sarà grande protagonista di Autunno Pavese

Degustazioni di vino navigando sul Ticino

Autunno Pavese uscirà quest’anno anche dagli spazi della Fiera. Domenica 4 ottobre debutterà “AP sul Ticino”, esperienza che abbinerà una navigazione sul fiume a una degustazione a bordo di vini dell’Oltrepò Pavese, salumi e formaggi. Le partenze dall’Imbarcadero di Pavia, in Lungo Ticino Sforza, saranno quattro: alle 13, 14.15, 15.30 e 16.45. Ogni navigazione durerà circa un’ora e sarà aperta a un massimo di 25 partecipanti. L’esperienza sarà gratuita, previa registrazione, per chi possiede un biglietto della Fiera valido per domenica 4 ottobre.

Autunno Pavese parte prima: aziende e cantine aprono le porte

La manifestazione non si esaurirà però nei quattro giorni di Palazzo Esposizioni. Dal 19 settembre all’11 ottobre torna Autunno Pavese in Tour, il calendario diffuso che porterà l’“Impronta del Gusto” direttamente nelle aziende agricole, nelle cantine, nelle realtà produttive e nei locali di Pavese, Oltrepò e Lomellina. Degustazioni, visite e incontri permetteranno così di conoscere prodotti e produttori direttamente nei luoghi in cui lavorano. La Fiera e il Tour diventano quindi le due facce dello stesso progetto: da una parte il grande evento cittadino, dall’altra un itinerario sul territorio costruito attorno alle sue produzioni agroalimentari e vitivinicole.

Edoardo Raspelli racconterà l'edizione 2026

A raccontare l’edizione 2026 ci sarà inoltre Edoardo Raspelli, scelto come media partner della manifestazione. Per il giornalista e critico gastronomico si tratta anche di un ritorno in un territorio al quale è legato da numerosi ricordi personali e professionali, dal salame di Varzi all’oca di Mortara, dal riso ai vini dell’Oltrepò Pavese.

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Autunno Pavese 2026: date e orari