W Rome parla americano, ma a tavola domina la Sicilia: da Giano alle pizze di Citrico

W Rome - La struttura in breve

W Rome è il primo hotel italiano del brand W Hotels, parte di Marriott International. Inaugurato nel 2021, si trova in via Liguria, tra via Veneto e piazza di Spagna, ed è ricavato dall'unione di due palazzi ottocenteschi riprogettati dallo studio newyorkese Meyer Davis. L'hotel dispone di 162 camere e suite, caratterizzate da un design contemporaneo che mescola riferimenti all'architettura romana, marmi, colori decisi e arredi dal gusto internazionale. Il modello è quello tipico di W: lusso informale e lifestyle, con grande attenzione a musica, design, socialità e apertura degli spazi anche alla clientela esterna.

Giano Restaurant

È il ristorante principale dell'hotel, con la proposta gastronomica firmata da Ciccio Sultano, chef due stelle Michelin del Duomo di Ragusa. La linea è quella della sua “Cucina Educata”, fortemente legata alla Sicilia e al Mediterraneo. Da poche settimane il resident chef è Luca Decembrino.

Citrico Rooftop - Pizza e Cocktail

È il locale stagionale sulla terrazza panoramica del W. Al centro ci sono pizza a lievitazione naturale, cocktail e suggestioni mediterranee e siciliane. Tra le proposte più rappresentative, Essenza di Sicilia con ventresca e bottarga e la Gialla. La terrazza ospita anche una piscina e offre una vista sui tetti di Roma.

Zucchero x Fabrizio Fiorani

Il progetto di pasticceria firmato da Fabrizio Fiorani, pastry chef romano a lungo al fianco di Sultano al Duomo di Ragusa. Dolci e monoporzioni vengono interpretati con un linguaggio contemporaneo, ironico e immediatamente riconoscibile.

W Lounge

È uno degli spazi centrali dell'hotel e interpreta bene la filosofia W: meno lobby tradizionale e più luogo d'incontro, aperto durante la giornata per drink, cocktail e momenti informali.

Giardino Clandestino

Il cortile interno del W, concepito come un piccolo spazio verde nascosto nel cuore di Roma. È utilizzato per aperitivi, cocktail, eventi e appuntamenti legati alla musica e alla socialità.

Servizi

Oltre alla ristorazione, W Rome dispone di palestra FIT aperta 24 ore, spazi per eventi e incontri, servizi dedicati al benessere e una piccola piscina sul rooftop, elemento che rafforza l'impostazione lifestyle dell'hotel.

La caratteristica distintiva dell'intera struttura rimane però la volontà di superare il modello del cinque stelle tradizionale: camere, ristoranti, bar, musica e spazi comuni sono concepiti come parti di un unico ambiente sociale, frequentabile anche da chi non soggiorna nell'hotel.