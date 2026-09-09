Zuma, brand internazionale di ristorazione giapponese contemporanea del gruppo Azumi (già presente a Hong Kong, Dubai, Istanbul, Miami, Bangkok, Abu Dhabi, New York, Roma, Las Vegas, Boston, Madrid, Cannes e Riyadh), aprirà ad Atene nel 2027, portando per la prima volta nella capitale greca la propria cucina. Il nuovo ristorante troverà spazio in Riviera Galleria, indirizzo dedicato a shopping e ristorazione in costruzione sul lungomare di The Ellinikon, grande intervento immobiliare che sta trasformando una porzione della riviera ateniese.

Un render del nuovo ristorante Zuma di Atene

La presenza di Azumi in Grecia

L’apertura arriva in un Paese che Azumi conosce già bene. In Grecia opera, infatti, con Zuma Mykonos e con i ristoranti Roka di Mykonos e Santorini: Atene diventerà così la quarta apertura del gruppo nel Paese e porterà il marchio oltre le destinazioni più legate alla stagione estiva. «L'apertura di Zuma Atene segna un nuovo entusiasmante capitolo nel percorso internazionale del brand. In vista del 25° anniversario di Zuma, che celebreremo nel 2027, siamo orgogliosi di continuare la nostra espansione in alcune delle destinazioni più straordinarie del mondo» ha dichiarato Sven Koch, chief executive officer del Gruppo.

Alcuni dei prodotti disponibili da Zuma

«Dopo il successo di Zuma Mykonos e di Roka a Mykonos e Santorini, la Grecia è diventata un mercato sempre più importante per noi. Zuma Atene, quarta apertura del gruppo nel Paese, rappresenta un'evoluzione naturale della nostra presenza e siamo entusiasti di portare il brand nel cuore della Riviera ateniese, una cornice ideale per esprimere l'energia, l'atmosfera e l'esperienza che da sempre definiscono Zuma» ha concluso Koch.

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Riviera Galleria e il progetto del ristorante

A ospitare il locale sarà, come detto, Riviera Galleria, che punta a riunire insegne internazionali e greche della moda, del design e della ristorazione, affacciandosi direttamente sull’acqua. Il progetto architettonico è firmato da Kengo Kuma e guarda al movimento del mare, lasciando entrare la luce naturale e costruendo un rapporto aperto con il paesaggio.

«Siamo lieti di accogliere Zuma Atene, accanto ad alcuni dei più prestigiosi brand internazionali e greci che contribuiranno a definire il carattere distintivo del progetto. Riviera Galleria nascerà dall'incontro tra una forte identità architettonica, il rapporto diretto con il mare e un'offerta curata di esperienze, introducendo una nuova proposta per la città di Atene» ha aggiunto Melina Paizi, managing director di Lamda Malls, società del gruppo Lamda Development incaricata della gestione commerciale di Riviera Galleria.

Un render dell'esterno di Zuma Atene all'interno di RIviera Galleria