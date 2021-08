Check-In... Gioca e Parti, tris rosa sul podio della 2ª sessione. Via con la 3ª

Che colpaccio per Laura Radice! Lei ha vinto due notti con prima colazione per due persone all'Abano Ritz Thermae & Wellness Hotel di Abano Terme (Pd) grazie al primo posto ottenuto nella seconda sessione del gioco di Italia a Tavola organizzato in collaborazione con Fipe “Check-In… Gioca e Parti”. Per lei anche il 10% di sconto su eventuali trattamenti spa e ristorazione.

La sua prestazione è stata straordinaria: 19.5 punti ottenuti in soli 72.984 secondi. Rispetto al vincitore della prima sessione, Silvano Gioacchini, mezzo punto in meno ma anche 30 secondi in meno di tempo impiegato (Gioacchini fermò il crono su 102.04 secondi). Una curiosità perchè ogni sessione è storia a sè e le classifiche si determinano a seconda delle prestazioni di ogni concorrente, però sono tutti indizi che serviranno ai partecipanti delle sessioni future.

Abano Ritz, primo premio

Gli altri vincitori



Alle sue spalle si è classificata Ilaria Bruzzesi che è riuscita a realizzare 18.5 punti rispondendo al quiz proposto (12 domande complessive) in quasi 84.216 secondi. Per lei la possibilità di scegliere tra un soggiorno di 2 notti per 2 persone con trattamento di mezza pensione all'hotel Col Alto di Corvara in Badia (Bz) oppure una cena per due con vini al ristorante due stelle Michelin, Madonnina del Pescatore.

Soggiorno al Col Alto o menu alla Madonnina del Pescatore come 2° premio



Sul gradino più basso del podio ecco Graziella Meneghetti che ha ottenuto pure lei 18.5 punti, ma in un tempo più lungo: 119.132 secondi. Cosa si porta a casa? Tre possibilità di scelta: menu degustazione all'Antica Corte Pallavicina Relais, due notti per due persone al Bonfanti Design Hotel o un wine tour con cena per due al Falconiere della stellata Silvia Baracchi.



Il Falconiere, Antica Corte Pallavicina e Bonfanti Design Hotel come 3° premio



Nello sport si chiama "medaglia di legno", ma in questo gioco anche il quarto classificato vince. Ed è ancora una donna a farlo, Renata Rizzi, che ha totalizzato 17.5 punti in 71.944 secondi. Addirittura cinque le possibilità di scelta del premio per lei, tutte comprendono una cena per due. Le location? Cenacolo dei pittori, Renato Bosco Pizzeria, Osteria Pratellino, Bye Bye Blues, Ristorante Marina Grande.





Fortuna anche per il quinto classificato che in questa seconda sessione è stato Michele Frascella: 17.5 punti in 73.452 secondi.Per lui Un assortimento di dodici birre firmate Birrificio Otus.



Nome Punti Tempo sec. Laura radice 19.5 72.984 ilaria bruzzesi 18.5 84.216 Graziella Meneghetti 18.5 119.132 renata rizzi 17.5 71.944 michele frascella 17.5 73.452 marta grassi 17.5 73.644 cosmo damiano rizzi 17.5 87.912 Matteo Domenico Rotta 17.5 124.02 Cristiana Neri 17 75.704 Luca Argenta 17 95.104 Ilaria Marinaro 17 123.664 Luigi Bresciani 16.5 116.472 Sara Saladino 15.5 74.592 Massimo Fantino 15.5 76.14 Giorgio Ettore Di Sarno 15.5 102.38

La terza sessione



E ora, non ci si ferma. Si continua a giocare perché già da oggi e per i prossimi 15 giorni scatta la terza sessione del gioco. Breve recap del regolamento:



• Il quiz è composto da 12 domande a risposta multipla

• Ogni domanda dà diritto ad un punteggio crescente in base alla difficoltà

• Il punteggio complessivo, assieme al tempo totale impiegato per rispondere, va a formare la classifica di turno

• I primi 5 di ogni turno avranno diritto ai premi in palio

• Puoi giocare una sola volta per ogni turno

I nuovi premi in palio



Per questa terza sessione il primo premio in palio porta due notti in mezza pensione al Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Candido (Bz).



Per la piazza d’onore: Soggiorno di 2 notti per 2 persone con trattamento di mezza pensione all'hotel Lamm di Castelrotto (Bz) oppure menu degustazione per due al ristorante Arnolfo.



E per il terzo posto? Chef table con abbinamento vino per due persone al Peter Brunel Ristorante Gourmet; menu per due al ristorante Vecchia Malcesine, cena per due con abbinamento vini al Don Alfonso 1890 San Barbato.





Da leccarsi i baffi anche il quarto posto che prevede a prescindere una forma di Parmigiano Reggiano da 2 kg. In aggiunta: cena per due al ristorante Delfino, merenda altoatesina al Pur Sudtirol, una cena per due al Jackie O', menu degustazione per due all'Antica Filanda, cena per due al ristorante Lu Carratino.





Infine il quinto piazzato che avrà in omaggio una pizza Margherita di Rossopomodoro. In più una selezione di 6 bottiglie di vino offerte dall'Enoteca Cantina dei Dogi.



Insomma, non resta che giocare, divertirsi e tenere pronte le valige. Clicca qui per partecipare subito.