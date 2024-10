Bonduelle, Matteo Cavallari è il nuovo food service channel marketing manager

Matteo Cavallari è il nuovo Food service channel marketing manager di Bonduelle Food Service, la divisione del Gruppo Bonduelle specializzata nelle soluzioni vegetali per il settore del fuori casa. Cavallari assumerà il nuovo ruolo, riportando direttamente ad Alessandro Brighenti, direttore commerciale & marketing di Bonduelle Food Service.

Matteo Cavallari è il nuovo Food service channel marketing manager di Bonduelle Food Service

Matteo Cavallari vanta una carriera pluridecennale nel settore del marketing alimentare, avendo già ricoperto in precedenza la posizione di trade marketing & category manager all’interno della stessa azienda. Nel suo nuovo incarico, guiderà le attività di marketing, trade marketing RGM e culinary dedicate al canale Food Service. Una delle sue principali priorità sarà quella di consolidare le relazioni con i partner, sviluppando soluzioni innovative e sostenibili per rispondere alle esigenze del settore della ristorazione.

Il nuovo manager si avvarrà della collaborazione di un team qualificato e multidisciplinare, composto da Fabrizio Milione, Chef Executive, Tetiana Lytvynova, Brand Manager Food Service, e Melba Catania, Trade Marketing Food Service. Questo approccio sinergico punta a creare un ambiente di lavoro dinamico e orientato all’innovazione, favorendo la crescita e l’adattamento dell’azienda alle nuove sfide di un mercato in continua evoluzione.

Matteo Cavallari ha iniziato la sua carriera in Bonduelle nel 2008 come marketing manager retail, dove ha gestito le categorie ambient e frozen. La sua esperienza si è ampliata ulteriormente quando ha intrapreso nuove sfide professionali in Witor’s, specializzandosi nel settore del cioccolato, e successivamente in Oleificio Zucchi, dove ha lavorato sia nel canale Retail che nel settore Horeca. Nel 2023, è rientrato in Bonduelle, consolidando ulteriormente la sua esperienza e preparandosi per questo nuovo ruolo di responsabilità.

Alessandro Brighenti ha espresso il suo entusiasmo per l’ingresso di Cavallari nel team: «Siamo entusiasti di avere Matteo nel nostro team marketing Food Service. La sua esperienza e la sua visione strategica saranno fondamentali per supportare la crescita e l’innovazione della nostra divisione e contribuire alla nostra missione di ispirare la transizione verso un'alimentazione ricca di vegetali».

Bonduelle Food Service Italia è un punto di riferimento nel mondo dei vegetali per il fuori casa. Parte del Gruppo Bonduelle, l’azienda è stata fondata nel 1853 e, attraverso sette generazioni, è diventata un leader mondiale nella produzione di vegetali, con 68.300 ettari di terreno coltivato e prodotti distribuiti in oltre 100 Paesi.

In Italia dal 1972, Bonduelle ha stabilito due stabilimenti, a San Paolo d’Argon (Bergamo) e a Battipaglia (Salerno), occupando circa 400 persone. L’azienda offre oltre 500 varietà di vegetali, tutte coltivate nelle aree geografiche più adatte e lavorate entro 24 ore dalla raccolta. Questo processo garantisce la freschezza e la qualità dei prodotti, preservando colore, consistenza e nutrienti.

L’attenzione alla qualità della materia prima si accompagna a un impegno per la sostenibilità. Nel 2023, Bonduelle Italia ha ottenuto la certificazione B Corp, un riconoscimento che attesta il suo impegno a livello globale per la sostenibilità e la responsabilità aziendale. L’azienda collabora attivamente con agricoltori locali per promuovere pratiche di agricoltura rigenerativa, contribuendo così alla salute del suolo e alla biodiversità.

La missione di Bonduelle Food Service è quella di ispirare una transizione verso un'alimentazione ricca di vegetali, proponendo a chef e operatori della ristorazione non solo contorni, ma veri e propri protagonisti in ricette sostenibili e gustose. Attraverso l'iniziativa Greenology, Bonduelle offre prodotti vegetali, strumenti di servizio e attività formative per supportare i professionisti del settore nella creazione di piatti a base vegetale.

Bonduelle Food Service ha recentemente lanciato una piattaforma online, Greenology, accessibile a tutti gli operatori del settore. Attraverso questa piattaforma, gli utenti possono accedere a ricerche sui trend emergenti nel food, ricette, ispirazioni culinarie e consulenze professionali personalizzate. L’offerta di prodotti si divide in due categorie principali: Surgelati e Ambient, ognuna delle quali comprende una vasta gamma di vegetali progettati per soddisfare le esigenze degli chef.

Tra i prodotti di punta vi sono i Cereali e Legumi surgelati Minute, che grazie alla tecnologia brevettata sono cotti al vapore e surgelati al naturale, preservando al massimo le loro proprietà organolettiche. La gamma Le Grigliate offre una selezione di verdure grigliate senza olio, pronte per essere utilizzate sia calde che fredde.

A maggio 2024, Bonduelle Food Service presenterà un nuovo logo, simbolo della sua missione verso un'alimentazione vegetale. Il logo incorpora elementi chiave come la foglia e l’arco, simboleggiando crescita, innovazione e l’impatto positivo dell’azienda.

Con la nomina di Matteo Cavallari e il continuo impegno per la sostenibilità e l’innovazione, Bonduelle Food Service si posiziona come un leader nel settore vegetale, pronto a rispondere alle sfide future e a ispirare una nuova generazione di chef e operatori della ristorazione. La transizione verso un'alimentazione vegetale non è solo una missione aziendale, ma un impegno verso un futuro migliore per il pianeta e per le persone.

© Riproduzione riservata