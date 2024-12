Il mercato del panettone continua a crescere: vendite su del 5% nel 2024

Il panettone, dolce simbolo delle festività natalizie, si conferma come uno dei principali protagonisti nel mercato dolciario del Natale. Un trend che è confermato dal consumo di panettone in Italia, che nel 2024 ha visto un incremento complessivo del 5% rispetto all'anno precedente. A riferirlo uno studio della Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc).

Panettone: +5% di vendite nel 2024, trionfano artigianalità e novità

Panettone salato: la nuova frontiera del Natale?

Una delle novità più rilevanti di quest'anno - secondo il report - è il panettone salato, che ha visto una crescita del 4% con offerte che spaziano dal panettone con porchetta, formaggio di Montecorna, pecorino leggermente piccante e crema di radicchio, realizzato a Liscate, in provincia di Milano, al panettone “Donna Sofì” fatto a Quarto, in provincia di Napoli, dedicato a Sophia Loren, con speck del Trentino, pancetta romana, salamini milanesi, formaggio caprino, formaggio romano e olive della Riviera.

Secondo Fipgc, nella sua analisi che dettaglia le scelte di acquisto, in generale, il consumatore moderno è sempre più attratto dalla qualità e unicità dei panettoni artigianali classici, preparati con ingredienti selezionati, come burro di alta qualità, frutta candita e lievito naturale, che continuano a crescere in popolarità, con un aumento delle vendite del 7% rispetto all'anno precedente. Lo studio rileva inoltre che la domanda di panettone vegano, a fronte dell'aumento delle intolleranze alimentari e delle scelte etiche, ha visto un incremento del 3%, mentre quella senza glutine è cresciuta del 5%.

