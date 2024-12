Molino Spadoni a Sigep World 2025: showcooking e novità per l’arte bianca

Al padiglione 5, stand 029, Molino Spadoni sarà protagonista al Sigep World, l’evento di riferimento per la community del foodservice. L’azienda offrirà ai visitatori l’opportunità di testare i suoi prodotti nell’area dedicata allo showcooking, con la partecipazione dei suoi brand ambassador.

Molino Spadoni a Sigep World 2025 con showcooking e novità per l’arte bianca

Il palinsesto sarà ricco di demo su diverse referenze, a partire da quelle per la pizza, a cui la fiera dedicherà un nuovo focus. In questo ambito, Molino Spadoni sarà sponsor, collaborando con l’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) per demo esclusive. L’azienda presenterà i suoi prodotti per realizzare la pizza in tutte le sue forme: dalle farine e miscele agli impasti surgelati e alle basi.

Non mancherà l’ampia gamma di prodotti senza glutine surgelati, insieme alle referenze per i settori dell’arte bianca, con le innovative miscele per pani speciali.

Un’occasione unica per scoprire la qualità e la versatilità dei prodotti di Molino Spadoni!

