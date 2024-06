Panettone d'Amare Galup: la novità 2024 con yogurt Inalpi e pesca candita

Galup lancia la linea 2024 del Panettone d'Amare con una nuova ricetta: il panettone con yogurt delle latterie Inalpi e pesca candita, in collaborazione con le aziende del territorio. Di questa linea fanno parte anche il panettone con limone candito al profumo di basilico e quello ai frutti tropicali, che erano stati presentati per la prima volta nel 2023. Un tocco d'estate anche per la confezione: incarto dai toni pastello, rafia per chiudere, arricchito da un pendaglio che è anche una cartolina postale. La tipologia d'impasto è di tipo Milano da 750 gr, prodotto con lievito madre Galup, impastato e lievitato lentamente per 40 ore per garantirne la tipica fragranza, a cui si aggiunge un originale tocco di profumi e di freschi sapori tipici dell'estate.

Le tre ricette Panettone D'Amare

Una bella idea golosa, perfetta per pic-nic estivi o per una merenda al mare in abbinamento a una pallina di gelato. Ottimo degustato in ogni momento della giornata, è perfetto anche per pic-nic estivi, perché «abbiamo scelto e voluto festeggiare il solstizio d'estate presentando la linea 2024 del Panettone D'Amare, perché per Galup questo è il proseguimento di un importante progetto lanciato lo scorso anno. I riscontri sono stati estremamente positivi ed è per questa ragione che abbiamo deciso di ampliare la gamma con una nuova proposta di eccellenza. Proseguiamo inoltre un percorso iniziato in questi ultimi 12 mesi, con il quale vogliamo costruire un filo rosso che accompagni ogni momento dell'anno, creando quella destagionalizzazione che ci consentirà di avere nuove proposte per i nostri consumatori in inverno o in estate, per le festività o per tutti i giorni, per fare di Galup la più dolce compagnia di ogni nostra giornata» ha dichiarato Elisa Mereatur, responsabile marketing dell'azienda pinerolese.

Le tre ricette Panettone D'Amare sono disponibili in tutta Italia presso i migliori rivenditori Galup, nei Galup Store di Pinerolo e Torino, e online su www.galup.it.

Di Piera Genta



© Riproduzione riservata