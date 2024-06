Love, il dessert dedicato al Pride Month di chef Filippo Sinisgalli

Il mese di giugno è da anni colorato dall'arcobaleno del Pride in tutto il mondo, un’occasione per celebrare i diritti di tutti di amare ed essere amati liberamente, promuovendo i valori dell'uguaglianza in tutte le sue forme. Anche il mondo del food omaggia il Pride con piatti multicolori simbolici e spettacolari. È il caso del dessert creato al Ristorante Zur Kaiserkron di Bolzano da chef Filippo Sinisgalli e i suoi giovani pasticceri, Alice Vialetto e Marco Castronovi. Il dessert, chiamato “Love”, è un tripudio bilanciato di sapori freschi, esotici e avvolgenti.

Love, un dessert arcobaleno per celebrare il Pride con gusto

La margherita è una tartelette di frolla con cremoso al cioccolato bianco, passion fruit e mango, decorata con sottilissimi petali in cioccolato bianco dai colori dell'arcobaleno. I due vasi, uno integro e uno rotto, contengono una ganache al pralinato con briciole di frolla al cioccolato a simulare la terra, rappresentando il concetto che nulla è per sempre, ma alla fine l'amore rimane. Infine, il cioccolatino a forma di cuore al cioccolato fondente e zenzero, rosso come la passione, è adagiato su un giardinetto zen di crema pasticcera alla nocciola e crumble al cioccolato, zenzero e arancia candita.

© Riproduzione riservata