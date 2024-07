Ecco Fatto! Il porridge senza glutine di Nutrifree in due nuove varianti

Tra le nuove soluzioni nutrienti e senza glutine, Nutrifree lancia un prodotto per la colazione in due varianti: Ecco Fatto! Porridge con Cioccolato ed Ecco Fatto! Porridge con Fragole e Mirtilli. Ecco Fatto! Porridge per la colazione si inserisce all’interno della linea di prodotti Ecco Fatto! Pasta e Cous Cous, dedicata a chi orienta il proprio interesse verso prodotti semi-pronti, di facile e veloce preparazione.

Ecco Fatto! Porridge con Cioccolato

In particolare, il porridge, originario della Scozia, dove è considerato piatto nazionale, è costituito da fiocchi d’avena che, cotti insieme ad acqua, bevande vegetali o latte, garantiscono un buon apporto di carboidrati e proteine. È apprezzato quindi dai giovani e dagli sportivi in cerca di un piatto equilibrato, in grado di fornire il giusto equilibro energetico, ma da coloro che amano variare le ricette giorno dopo giorno. Celebre per la sua versatilità, il porridge, una volta cotto e raggiunta la sua consistenza avvolgente e cremosa, può essere consumato con il complemento di diversi ingredienti.

Ecco fatto! Porridge con Fragole e Mirtilli

Entrambe le varianti, con fiocchi di avena ricchi di fibre, sono formulate per garantire energia duratura e corretto funzionamento del metabolismo. Con la sola aggiunta di acqua calda, bevanda vegetale o latte, e l’attesa di tre minuti, Ecco Fatto! Porridge è pronto per essere gustato.

«Con il nostro nuovo porridge senza glutine, vogliamo dimostrare che una colazione veloce non deve essere sinonimo di compromesso sulla qualità o sul gusto – spiega Paolo Baronti, marketing manager Nt Food-Nutrifree – Ogni cup è una promessa di bontà e salute, pensata per chiunque desideri iniziare la giornata con energia e vitalità. Siamo fieri di presentare un prodotto che è tanto delizioso quanto nutriente e inclusivo, in grado di rispettare le esigenze di tutti i consumatori».

