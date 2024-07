Addio a Giovanni Barchetti, il “nonno” del gelato romano: si è spento a 83 anni

Una notizia che ha gelato il cuore dei romani, soprattutto di quelli del quartiere Parioli. Martedì 30 luglio si è spento, all'età di 83 anni, Giovanni Barchetti, fondatore della storica gelateria di via Eleonora Duse, un'istituzione per generazioni di romani. Arrivato a Roma da giovane, Barchetti ha saputo trasformare una piccola latteria in un vero e proprio punto di riferimento per tutto il quartiere. La sua generosità, nel regalare un cono ai bambini all'uscita di scuola, ha fatto sì che la sua gelateria diventasse molto più di un semplice negozio: un luogo di ritrovo, un punto di riferimento per grandi e piccini.

«Chiusi per lutto». È questo il laconico messaggio affisso sulla serranda della storica gelateria, a testimoniare la perdita di un pezzo di storia romana. Barchetti, infatti, è stato uno dei primi a introdurre il famoso "fischio", la birra con la fetta di limone, anticipando i tempi e diventando un punto di riferimento anche per i giovani.

Negli ultimi anni, Barchetti aveva poi deciso di condividere la sua ricetta segreta con i suoi collaboratori più fidati, aprendo altre gelaterie in diversi quartieri della città. Ma è proprio la gelateria di via Eleonora Duse, quella che lo ha visto crescere e invecchiare, che rimarrà nel cuore di tutti i romani. Un pezzo di Roma, dunque, se ne va, ma la sua eredità, fatta di gusto, tradizione e generosità, continuerà a vivere grazie a coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e assaggiare il suo gelato.

