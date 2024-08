Il Caciottone di Norcia è stato ufficialmente insignito del marchio Igp

Norcia (Pg) festeggia un nuovo riconoscimento europeo. Il celebre Caciottone, infatti, è stato ufficialmente insignito del marchio Igp (Indicazione geografica protetta), un sigillo di qualità che attesta l'origine e le caratteristiche uniche di questo prodotto.

Il Caciottone di Norcia diventa Igp

La produzione del Caciottone di Norcia ha radici profonde nella tradizione casearia della Valnerina. La miscela di latte vaccino e ovino, un tempo adottata per ragioni pratiche, è diventata oggi un tratto distintivo di questo formaggio. L'aggiunta del latte di pecora, oltre a conferire un sapore più intenso, garantiva una maggiore conservabilità del prodotto, un aspetto fondamentale in un'epoca in cui le tecniche di conservazione erano limitate. E con l'ottenimento dell'Igp, il Caciottone di Norcia entra a far parte di un elitario club di prodotti agroalimentari italiani riconosciuti a livello europeo. Questo riconoscimento è il frutto di un lungo percorso e rappresenta un importante traguardo per i produttori locali, che da sempre si impegnano a tutelare e valorizzare le tradizioni casearie della Valnerina.

Il Caciottone di Norcia Igp è un formaggio dal gusto intenso e aromatico, con una pasta compatta e leggermente granulosa. La sua versatilità lo rende perfetto per accompagnare salumi, pane fresco e vini locali. Ora che è stato riconosciuto a livello europeo, sarà ancora più facile trovarlo sulle tavole di tutto il mondo. Inoltre, con l'aggiunta del Caciottone di Norcia, salgono a 328 i prodotti italiani che vantano una denominazione di origine protetta. Un numero che conferma il Belpaese come leader indiscusso nel campo dell'agroalimentare di qualità.

