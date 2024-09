Kamut: il grano antico che nutre il corpo e rigenera la terra

In occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, che si celebra ogni anno il 16 ottobre su iniziativa della Fao, si rinnova l'invito a riflettere su come le nostre scelte alimentari possano incidere non solo sulla salute individuale, ma anche sul benessere del pianeta. Tra le aziende che promuovono una visione olistica dell'alimentazione, spicca Kamut International, che mette in evidenza il valore di una dieta nutriente e rispettosa dell'ambiente.

Kamut: un alimento antico per una dieta moderna e sostenibile

Il grano a marchio Kamut®, una varietà di grano khorasan dalle origini antiche, non è solo apprezzato per il suo ricco profilo nutrizionale - con un elevato contenuto di proteine, minerali e antiossidanti - ma anche per il suo ruolo all'interno di un sistema agricolo rigenerativo e biologico. Trevor Blyth, presidente di Kamut International e Kamut Enterprises of Europe, ha sottolineato come il futuro del sistema alimentare globale dipenda da un cambio di paradigma. «Per trasformare il sistema alimentare, dobbiamo abbandonare l'agricoltura intensiva e abbracciare pratiche rigenerative e biologiche - afferma Blyth. Questo non solo migliora la qualità del suolo e delle coltivazioni, ma garantisce alimenti più nutrienti e sostenibili, essenziali per la nostra salute».

L'agricoltura rigenerativa è un modello che mira a restituire al terreno la sua fertilità naturale, arricchendolo con sostanze nutritive e favorendo la biodiversità. Una pratica che si oppone ai metodi intensivi che impoveriscono il suolo e aumentano l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. Il grano Kamut® viene coltivato esclusivamente secondo pratiche biologiche e sostenibili, un esempio virtuoso di come sia possibile conciliare produttività e rispetto per l'ambiente. Ma Kamut® non è solo sostenibilità. Dal punto di vista nutrizionale, questo grano antico ha dimostrato benefici concreti. Diversi studi scientifici hanno evidenziato il suo ruolo nel ridurre i livelli di colesterolo e migliorare i marcatori infiammatori, oltre a fornire supporto a chi soffre di fibromialgia o malattie cardiache. Il suo basso indice glicemico lo rende un'ottima scelta anche per chi cerca di mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue, offrendo al contempo energia prolungata e una digeribilità superiore rispetto ai cereali più comuni.

La ricetta di Kamut International per la Giornata mondiale dell'alimentazione

E in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, Kamut International propone una ricetta che incarna perfettamente i valori di stagionalità e benessere: pasta di grano Kamut® con fagioli e funghi trifolati. Questo piatto, semplice e genuino, è un esempio di come sia possibile combinare sapore e salute, utilizzando ingredienti stagionali e nutrienti.

Ingredienti per 4 persone

200g di spaghetti di grano a marchio Kamut®, tipo ditali o pasta mista

250g di fagioli borlotti già cotti

200g di funghi misti

2 pomodori pelati

Olio extravergine d'oliva q.b.

Un cucchiaio di prezzemolo tritato

Mezzo bicchiere di vino bianco

Una cipolla

Uno spicchio d'aglio

Una foglia d'alloro

Un peperoncino, facoltativo

Sale q.b.

Procedimento

Nel caso in cui vengano utilizzati fagioli secchi, metterli a bagno il giorno prima e lasciarli riposare per una notte.

Successivamente, versarli in una pentola, coprirli d'acqua e farli cuocere per circa un'ora, fino a completa cottura.

Mettere una pentola piena d'acqua sul fuoco. Tritare finemente la cipolla e farla rosolare con 2-3 cucchiai d'olio.

Aggiungere i pomodori pelati tagliati a tocchetti e lasciare insaporire. Unire i fagioli borlotti già cotti, aggiungere la foglia d'alloro e lasciar insaporire per qualche minuto. In un'altra padella, far rosolare uno spicchio d'aglio con un filo d'olio, poi unire i funghi e farli saltare per qualche minuto. Sfumare con il vino bianco, regolare di sale e cuocere fino a completa cottura.

Aggiungere la pasta di grano a marchio Kamut® nella padella e unire 2-3 mestoli di acqua bollente. Mescolare e cuocere come un risotto, aggiungendo acqua ogni volta che la precedente si sarà asciugata. Verso la fine, unire un terzo dei funghi e completare la cottura.

Servire la pasta di grano a marchio Kamut® accompagnandola con i funghi trifolati rimanenti e completare con una spolverata di prezzemolo prima di servire.

