Imaccheroni al formaggio di Goodles si preparano a passare a Barilla. Lo storico gruppo alimentare di Parma (primo al mondo per reputazione nel food) ha raggiunto un accordo per acquisire l’azienda californiana che ha rivisitato i tradizionali Mac & Cheese americani, conquistando in pochi anni una fetta consistente del mercato statunitense. L’operazione, anticipata dal Wall Street Journal e confermata da Barilla, lascerà al marchio la propria autonomia, l’identità e l’attuale guida aziendale.

Barilla ha trovato l'accordo per acquisire i maccheroni al formaggio di Goodles

Dalla California al 7,8% del mercato statunitense

Fondata nel 2020 con il nome di Gooder Foods, Inc. e con sede a Santa Cruz, Goodles è nata dall’idea di rendere più nutrienti e gustosi i maccheroni al formaggio, uno dei comfort food più popolari negli Stati Uniti. Grazie a una proposta di fascia premium e a una gamma di gusti originali, in poco più di quattro anni l’azienda si è ritagliata uno spazio importante nella categoria, raccogliendo attorno al marchio una comunità di consumatori in tutto il Paese.

I maccheroni al formaggio di Goodless

A raccontare la velocità di questa crescita sono soprattutto i numeri riportati dal Wall Street Journal. Nel 2023 Goodles è stata valutata 88 milioni di dollari dopo un round di finanziamento, mentre la sua quota della spesa statunitense per i maccheroni al formaggio a lunga conservazione ha raggiunto il 7,8%. Tre anni prima si fermava allo 0,8%. Il risultato assume ancora più peso considerando che il mercato americano della categoria genera un fatturato annuo stimato fra 2,1 e 2,3 miliardi di dollari.

Goodles manterrà autonomia e identità

Barilla seguiva da tempo il percorso dell’azienda californiana e ha deciso di puntare sul marchio dopo averne osservato la crescita e conosciuto più da vicino la squadra che lo ha sviluppato. «Oggi è un giorno importante per il nostro Gruppo - ha commentato il presidente del Gruppo Barilla, Guido Barilla - Seguivamo da tempo Goodles e siamo rimasti colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita. Conoscendo il management, guidato da Jen Zeszut, siamo rimasti altrettanto colpiti dalla solidità dell’organizzazione, dalla sua coesione e dalla sua visione orientata al futuro. Questi elementi ci hanno convinto che Goodles fosse la scelta giusta e rappresenti un’opportunità entusiasmante per il futuro».

Il presidente del Gruppo Barilla, Guido Barilla

Come anticipato, Goodles manterrà lo stesso assetto e continuerà a operare in autonomia, con la cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zeszut ancora alla guida dell’azienda insieme all’attuale gruppo di lavoro. Il sostegno di Barilla servirà quindi ad accompagnarne lo sviluppo e ad accelerarne la crescita. «Non avrei potuto pensare a un partner migliore per la nostra piccola azienda e per il nostro team - ha dichiarato Zeszut. Il Gruppo Barilla può aiutarci a innovare e crescere, permettendoci al contempo di prendere decisioni migliori e di mantenere la nostra qualità». Con l’ingresso di Goodles, Barilla amplia così la propria presenza negli Stati Uniti e aggiunge alle sue attività un marchio già affermato in una categoria profondamente legata alle abitudini alimentari americane.