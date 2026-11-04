Caffarel festeggia 200 anni e diventa il polo mondiale dei Choco Wafer Lindt

Nata a Torino nel 1826, Caffarel celebra il bicentenario con un nuovo progetto produttivo. Lo stabilimento di Luserna San Giovanni, dove lavorano circa 250 persone, diventerà il centro di produzione globale del Choco Wafer Lindt. La linea sarà operativa dal 2027 e servirà 10 Paesi, tra cui Stati Uniti, Germania e Francia. La capacità produttiva annua del sito aumenterà di oltre il 50%. Il progetto coinvolgerà 40 persone: 30 saranno nuove assunzioni, 10 arriveranno da altre produzioni Caffarel.

Caffarel festeggia 200 anni e cresce: a Luserna il polo mondiale dei wafer Lindt

La produzione di Caffarel cresce e guarda ai mercati esteri

Negli ultimi cinque anni, i volumi dello stabilimento sono raddoppiati. Il 70% della produzione di Luserna è destinato all’estero; per il Gruppo Lindt & Sprüngli, la quota dei volumi prodotti in Italia che raggiunge i mercati internazionali è dell’85%. Caffarel è presente in 49 Paesi: tra i principali mercati esteri figurano Giappone, Cina, Francia, Germania, Bulgaria e Stati Uniti.

Dalle origini torinesi alla nascita del Gianduiotto

La storia comincia a Torino con Pierre Paul Caffarel e il figlio, che trasformarono uno stabilimento cittadino in uno dei primi laboratori per la lavorazione del cioccolato in Italia. Nel museo allestito oggi a Luserna San Giovanni, la vicenda del marchio passa anche dagli oggetti: stampi, scatole e una valigia da agente di commercio, con i campioni da mostrare ai clienti. Nei primi impianti si producevano fino a 300 chili di cioccolato al giorno.

La storia di Caffarel nasce a Torino, tra i pionieri italiani della lavorazione del cioccolato

Dall’unione di cacao e nocciole, in particolare la Tonda Gentile delle Langhe, nasce la tradizione del gianduia. Nel 1865 Caffarel presenta il Gianduiotto, ancora oggi prodotto a Luserna con il metodo dell’estrusione: la pasta di gianduia viene colata su una lastra, anche con macchinari installati negli anni Sessanta. Per il Gianduiotto Caffarel si utilizzano nocciole Piemonte Igp. Il marchio «Gianduia 1865. L’autentico Gianduiotto di Torino», registrato nel 1972, è stato riconosciuto nel 2022 come Marchio Storico di Interesse Nazionale.

Gli investimenti di Lindt & Sprüngli negli stabilimenti italiani

Nel 1997 Caffarel è entrata nel Gruppo Lindt & Sprüngli. Negli ultimi anni, il Gruppo ha investito circa 50 milioni di euro per rinnovare e ampliare gli stabilimenti italiani di Induno Olona e Luserna San Giovanni. Nel 2024, a Luserna, è stato realizzato un centro per la tostatura delle nocciole, poi ampliato con una seconda area. Nato per sostenere la produzione del Gianduiotto, oggi lavora nocciole anche per altre produzioni del Gruppo.