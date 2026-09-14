Mulino Caputo sarà fornitore ufficiale e farina ufficiale della Louis Vuitton 38a America’s Cup, che nel 2027 porterà per la prima volta la competizione velica a Napoli nei suoi 175 anni di storia. La partnership è stata annunciata in vista della conferenza stampa del 18 settembre al Real Yacht Club Canottieri Savoia. Il rapporto tra il mulino napoletano, fondato nel 1924, e l'America's Cup nasce dal legame comune con tradizione, artigianalità e innovazione. Caputo, con sede a San Giovanni a Teduccio, produce farine destinate a pizzaioli, panettieri, pasticceri e cucine professionali in diversi Paesi, mantenendo un forte legame con la tradizione della pizza napoletana.

Carmine e Antimo Caputo

Mulino Caputo porta Napoli nell'America's Cup

Durante il programma della Louis Vuitton 38a America’s Cup, Mulino Caputo avrà un ruolo nelle iniziative rivolte a team, partner, ospiti e pubblico internazionale, portando nell'evento una parte della cultura gastronomica della città. «Siamo lieti di dare il benvenuto a Mulino Caputo in qualità di Fornitore Ufficiale della Louis Vuitton 38a America’s Cup. Si tratta di una partnership davvero speciale poiché Caputo è profondamente legato a Napoli e alla sua cultura. Nel portare per la prima volta l’America’s Cup in questa straordinaria città, vogliamo che l’evento celebri non solo la vela di livello mondiale, ma anche il meglio di Napoli. Caputo ne è la perfetta rappresentazione», ha dichiarato Marzio Perrelli, amministratore delegato di America’s Cup Partnership.

Per Antimo Caputo, amministratore delegato di Mulino Caputo, l'accordo rappresenta invece un modo per accogliere il pubblico internazionale attraverso una delle tradizioni più riconoscibili della città. «Per la nostra famiglia, vedere l’America’s Cup arrivare a Napoli è motivo di enorme orgoglio. Napoli è la nostra casa ed è stata al centro di tutto ciò che abbiamo fatto per oltre 100 anni. Diventare la Farina Ufficiale della Louis Vuitton 38a America’s Cup ci permette di dare il benvenuto al mondo nella nostra città attraverso una delle sue più grandi tradizioni: il cibo. L’America’s Cup rappresenta eccellenza, passione, innovazione e una ricerca incessante della perfezione, valori che noi di Mulino Caputo condividiamo profondamente. È davvero emozionante sostenere questo evento sportivo; in 175 anni di storia, siamo il primo mulino a diventare Fornitore Ufficiale».

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