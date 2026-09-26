Fonti del Vulture vale 5,5 milioni per la Basilicata: il ruolo di Coca-Cola

Fonti del Vulture ha raggiunto 130 anni di attività a Rionero in Vulture, dove lo stabilimento imbottiglia acque minerali dal 1896 e dal 2006 fa parte del sistema Coca-Cola HBC Italia con i marchi Lilia e Sveva. La struttura genera sul territorio un valore complessivo di 5,5 milioni di euro.

Lo stabilimento Fonti del Vulture a Rionero (Pz)

Fonti del Vulture, 60 dipendenti e 240 posti di lavoro

Lo stabilimento impiega direttamente oltre 60 persone e contribuisce alla creazione di circa 240 posti di lavoro in Basilicata. Il valore prodotto annualmente sul territorio comprende 3,3 milioni di euro destinati alle famiglie, 1,9 milioni ai fornitori locali e una quota destinata allo Stato. I numeri evidenziano il peso economico dell’attività produttiva per l’area del Vulture e il rapporto costruito negli anni tra lo stabilimento e il tessuto economico locale.

Coca-Cola HBC, 25 milioni investiti nello stabilimento

Dal 2015 al 2026 Coca-Cola HBC Italia ha destinato oltre 25 milioni di euro allo stabilimento di Fonti del Vulture, con 5 milioni concentrati nell’ultimo biennio. Le risorse sono state indirizzate all’ammodernamento della struttura, allo sviluppo delle competenze e agli interventi legati a sostenibilità e capacità produttiva. Secondo Miles Karemacher, General Manager di Coca-Cola HBC Italia, i 130 anni dello stabilimento raccontano il rapporto costruito con il territorio e il contributo delle generazioni di lavoratori, insieme alla volontà di continuare a investire in Basilicata.

Miles Karemacher, General Manager di Coca-Cola HBC Italia

Fonti del Vulture e sostenibilità ambientale

Il sito produttivo presenta anche una componente dedicata alla sostenibilità ambientale. Nel corso degli anni sono stati piantati oltre 1.200 alberi, contribuendo alla realizzazione di 25mila metri quadrati di nuove aree verdi. La superficie complessiva delle aree verdi dello stabilimento supera oggi i 42mila metri quadrati.

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