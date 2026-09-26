NUOVI INVESTIMENTI
Fonti del Vulture vale 5,5 milioni per la Basilicata: il ruolo di Coca-Cola
Fonti del Vulture celebra 130 anni di attività a Rionero (Pz). Lo stabilimento, parte del gruppo Coca-Cola HBC Italia, impiega oltre 60 persone e genera 5,5 milioni di euro di valore locale, sostenuto da 25 milioni di investimenti
Fonti del Vulture ha raggiunto 130 anni di attività a Rionero in Vulture, dove lo stabilimento imbottiglia acque minerali dal 1896 e dal 2006 fa parte del sistema Coca-Cola HBC Italia con i marchi Lilia e Sveva. La struttura genera sul territorio un valore complessivo di 5,5 milioni di euro.
Fonti del Vulture, 60 dipendenti e 240 posti di lavoro
Lo stabilimento impiega direttamente oltre 60 persone e contribuisce alla creazione di circa 240 posti di lavoro in Basilicata. Il valore prodotto annualmente sul territorio comprende 3,3 milioni di euro destinati alle famiglie, 1,9 milioni ai fornitori locali e una quota destinata allo Stato. I numeri evidenziano il peso economico dell’attività produttiva per l’area del Vulture e il rapporto costruito negli anni tra lo stabilimento e il tessuto economico locale.
Coca-Cola HBC, 25 milioni investiti nello stabilimento
Dal 2015 al 2026 Coca-Cola HBC Italia ha destinato oltre 25 milioni di euro allo stabilimento di Fonti del Vulture, con 5 milioni concentrati nell’ultimo biennio. Le risorse sono state indirizzate all’ammodernamento della struttura, allo sviluppo delle competenze e agli interventi legati a sostenibilità e capacità produttiva. Secondo Miles Karemacher, General Manager di Coca-Cola HBC Italia, i 130 anni dello stabilimento raccontano il rapporto costruito con il territorio e il contributo delle generazioni di lavoratori, insieme alla volontà di continuare a investire in Basilicata.
Fonti del Vulture e sostenibilità ambientale
Il sito produttivo presenta anche una componente dedicata alla sostenibilità ambientale. Nel corso degli anni sono stati piantati oltre 1.200 alberi, contribuendo alla realizzazione di 25mila metri quadrati di nuove aree verdi. La superficie complessiva delle aree verdi dello stabilimento supera oggi i 42mila metri quadrati.
Alle celebrazioni hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, tra cui il vicepresidente della Regione Basilicata Pasquale Pepe, l’assessore Cosimo Latronico, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il sindaco di Rionero Mario Di Nitto e il presidente di Confindustria Basilicata Francesco D'Alema. Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha evidenziato il valore storico, industriale e sociale raggiunto da Fonti del Vulture, sottolineando il legame con Rionero e il contributo delle generazioni di lavoratori lucani.