Mai come oggi l'argomento alimentazione nel mondo antico sta vivendo un'epoca feconda di studi, corsi universitari, seminari e convegni. Il frumento duro e tenero di oggi ha come progenitore una specie di erbacee, che ha subito una mutazione genetica, che ha avuto orine nell'attuale Turchia, al confine con la Siria. I cereali domestici si distinguono dai selvatici per il fatto che la loro spiga, raggiunta la maturazione, non si rompe. Tale carattere li rende totalmente dipendenti dall'intervento umano per la semina. I cereali presentano caratteristiche molto utili: possono essere coltivati in un'ampia fascia di condizioni climatiche e ambientali; danno una buona resa di sostanze nutritive per unità di superficie coltivala; i semi maturi hanno un'umidità relativamente bassa e quindi si conservano anche per un lungo periodo, senza richiedere particolari accorgimenti.

La facciata storica di Tenuta Voscenza a Santa Venerina, sulle pendici dell’Etna, cornice della prima edizione del summit nazionale Grano Vivo

La storia del frumento e il valore culturale del pane nell'Antica Grecia

Fu l'illustre botanico dell'ottocento, Bertoloni il primo a proporre l'origine siciliana del frumento, confortato da citazioni nell’odissea e dal fatto di averlo trovato spontaneo in Sicilia. La zona più probabile sembra essere la Mesopotamia, come già indicato da Berosio nel III sec. a. C. In effetti, tutte queste zone potrebbero essere interessate all'origine del cereale, in considerazione del fatto che le forme di frumento attualmente coltivate non si trovano spontanee e sono geneticamente diverse fra loro; infatti esse derivano da ceppi ancestrali di piante originarie di diverse zone comprese tra l'Europa centro-meridionale, la Crimea, la Transcaucasia e l'Asia Minore.

Dalla coltivazione alla tavola: la qualità e la tracciabilità della filiera cerealicola tornano al centro del dibattito nazionale

Per la preparazione del pane ci si serviva di farine ricavate dalla macinatura dei chicchi, che venivano talvolta tostati preventivamente, per facilitare l'eliminazione della buccia tegumentosa. Il lavoro di macinatura, che era quasi sempre affidato alle donne, si svolgeva per lo più in ambiente domestico, ma nel caso di strutture centralizzate, come erano templi e palazzi, si svolgeva in laboratori di grandi dimensioni.

L’ingresso dell’evento presso Tenuta Voscenza: un percorso ideale "dal campo alla comunità" dedicato alla cultura e alla trasparenza della filiera cerealicola

Nel mondo Greco i cereali fornivano la quasi totalità degli apporti energetici totali. Ma questa scelta alimentare era molto meno la conseguenza di una realtà goografico-economico, che il risultato di una politica, in rapporto con un'ideologia ben particolare. Il greco, infatti, era convinto di essere un uomo civilizzato. Il barbaro si accontentava dì cogliere o di cacciare quello che trovava in natura e di cui era tributario, il greco invece, elaborando lui stesso l'alimentazione attraverso l'agricoltura, avrebbe elevato la sua condizione umana. E gli alimenti che simboleggiavano per eccellenza questo status, dopo una prima fase iniziale delle zuppe di cerali, erano il pane ottenuto dal grano e tutto ciò che non esisteva allo stato naturale, ma che risultava dall'intervento e dalla trasformazione dell'uomo era considerato nobile. Nell'antica Grecia il pane assunse un ruolo fondamentale nell'alimentazione, tanto che diventò oggetto di culto: ricordiamo solo il culto (sicilianissimo) della dea greca Demetra, dai romani chiamata Cerere, dea della fecondità della terra.

La gastronomia greca nei testi di Ateneo di Naucrati

In tutto abbiamo notizia di una quindicina di trattati e di libri di cucina, di cui ci sono pervenuti soltanto pochissimi brani. Gran parte di queste notizie si incontrano nei Deipnosopbistai di Ateneo di Naucrati, in cui l'autore immagina di riferire all'amico Timocrate i discorsi che si sarebbero svolti alla tavola del ricco pontefice massimo Publius Livius Larensìs. Gli argomenti sono diversi e riguardano in vario modo, i modi del banchetto e il piacere che ne deriva.

Gli spazi esterni di Tenuta Voscenza a Santa Venerina, che hanno accolto ricercatori, agricoltori, mugnai e panificatori provenienti da tutta Italia

Se non ci fosse stata la poesia gastronomico·culinaria, genere letterario considerato minore, di intrattenimento, di cui Ateneo è stato il principale esponente, avremmo perso molte delle nostre conoscenze in campo alimentare greco. Ateneo menziona una succulenta carrellata di specialità a base di farina di grano duro e farro; molte si possono a ben diritto annoverare fra le antenate dei dolci moderni, diffusissimi in Sicilia. I Greci raggiunsero una grande abilità nella preparazione di pane e focacce, che sapevano insaporire con olio, ammorbidire con il latte, aromatizzare con le erbe, arricchire con semi di papavero, cumino, lino e sesamo. Oltre al pane comune esistevano infinite forme di pagnotte più o meno attraenti, comprese quelle che si cuocevano per le feste religiose e venivano offerte a particolari dei.

Grano Vivo: il Summit Nazionale di Filiera e Arte Bianca sull'Etna

Sulla base di questa fulgida tradizione, presso Tenuta Voscenza, a Santa Venerina, sulle pendici dell'Etna, si è tenuta la prima edizione di Grano Vivo, un Summit Nazionale di Filiera e Arte Bianca, dedicato alla qualità, alla tracciabilità e alla conoscenza della filiera cerealicola italiana, che, promosso da Caruso Materie Prime d’Eccellenza, ha riunito esperti, ricercatori e professionisti per un confronto sui temi di agricoltura, grano, molitura e comunità.

Un momento dei lavori sul palco di Grano Vivo, condotti da Salvo Ognibene insieme ai protagonisti della filiera agricola e molitoria italiana

«Grano Vivo nasce da una domanda semplice: quanto conosciamo davvero ciò che utilizziamo ogni giorno nei nostri laboratori, nelle nostre pizzerie e nelle nostre forni ? - sottolinea Davide Caruso, fondatore di Grano Vivo, Caruso Materie Prime d'Eccellenza e Caruso Academy - Per troppo tempo abbiamo accettato slogan e definizioni senza approfondire cosa ci fosse realmente dietro una farina. Con questo summit vogliamo creare un luogo di confronto aperto tra agricoltori, ricercatori, mugnai, panificatori e professionisti del settore. Non per stabilire chi ha ragione, ma per riportare al centro la conoscenza, la trasparenza e il valore delle persone che ogni giorno lavorano lungo la filiera. Credo che oggi più che mai la qualità passi dalla consapevolezza, ed è proprio da qui che nasce Grano Vivo».

Il panel Agricoltura e Filiera: biodiversità e accordi tra produttori

Il programma si è articolato in quattro panel tematici, in un percorso ideale "dal campo alla comunità". Il primo panel è stato dedicato ad Agricoltura e Filiera,, con la conduzione di Salvo Ognibene, Si è partiti dalla domanda : “È sufficiente quello che si dice sul grano??” Michelangelo Arena, Presidente Cia Sicilia orientale, ha focalizzato l’attenzione su una necessità di fornire più spinta e organizzazione alla filiera siciliana e in tavolo di confronto specifico. Graziano Scardina, produttore e esponente di Cia, fornisce una sua risposta, che pone una maggiore difficolta a fare filiera a causa della esistenza di troppo diversi gli orizzonti non convergenti, che possono esserlo puntando sulle varie dimensioni della sua qualità e non solo sulle rese produttive. Gandolfo Filippone, produttore e responsabile della Comunità Slow Food del Grano dell’Alto Appennino tra Bologna e Firenze (chiamata Comunità del Grano Alto) ha sostenuto che un accordo di filiera deve partire dai canoni utili e definiti dagli utilizzatori.

La tutela della biodiversità e la selezione di sementi biologiche rappresentano il primo passo per garantire farine identitarie e salubri

Luca Berti, Titolare della pistoiese Azienza agricola “L'Ortologico”, ha asserito che fovrebbe essere imposta per legge la rotazione delle colture e nell’attesa di provvedimenti legislativi migliori, dalle sue parti è stata organizzata una “comunità” di produttori, che mensilmente si riunisce e riprogramma le attività, i per migliorare i redditi di tutti. Alberto Iusseti, co-fondatore in Piemonte di Viva la farina, ha detto che per la filiera puntano a scegliere tipi e modalità di coltivazione e stoccaggio, in maniera tale da garantire odore e sapore del grano, che esiste nonostante le temperature più rigide di quelle siciliane, ma che riescono a gestire (non ultimo come il notevole aumento dei costi di produzione, calcolati in un 53% circa). Prof. Francesco Sottile, docente alla Università di Palermo e vice presidente slow food italia, ha indicato che sarebbe meglio puntare sulla riscoperta e difesa della biodiversità, con l’obiettivo di fare diventare la filiera un elemento di interesse, diffondendone al mercato una migliore conoscenza e migliorando il tasso culturale che ne sta alla base, in termini anche di consapevolezza della necessità della salvaguardia dell’ecosistema da restituire alle future generazioni. Nessuno si può salvare da solo.

Grani antichi, sementi e molitura identitaria: il confronto tecnico

È seguito il panel dedicato al Grano, con esperti nazionali, ricercatori e rappresentanti di istituzioni impegnate nella tutela della biodiversità e delle varietà della tradizione italiana. Stefano Benedettelli, docente di Genetica Agraria e di Miglioramento Genetico delle Specie Vegetali, presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, ha voluto comunicare alcuni risultati sulle citochine (parametri infiammatori) del corpo umano, rilevate nel sangue di chi ha mangiato granì antichi, che si sono rilevate molto inferiori, per cui andrebbero considerati nella produzione e nella determinazione dei parametri di qualità di un prodotto: i prezzi devono considerare la salute dei nostri bambini. Antonio Lo Fiego, fondatore e direttore dell’azienda sementiera italiana con sede a Modena Arcoiris (specializzata al 100% in sementi biologiche, biodinamiche e non ibride), ha sottolineato che in una filiera la cosa piu importante è la semente.

Il confronto tra esperti, docenti universitari e artigiani dell'arte bianca sulla tutela della biodiversità, sulle sementi e sul valore della filiera corta

Giuseppe Puleo Direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia di Caltagirone, la più antica stazione sperimentale di granicoltura d'Italia (fondata nel 1927), ha sottolineato il fatto che il “grano antico” non è definito dalla legislazione e si stanno gettando le basi per distinguere marcatori genetici per ben identificarlo, evitando contraffazioni e raggiri commerciali. Alessandra Sommavigo, ricercatrice del Crea Difesa e Certificazione di Bologna, ha asserito che un varietà di grano “evolutivo” (o meglio detto “eterogeneo” non deve contenere caratteristiche delle singole componenti incrociate, in funzione della suscettività delle diverse varietà (Meb) e dell’areale di appartenenza, come ad esempio un Meb (Materiale Eterogeneo Biologico, definizione introdotta dal regolamento europeo 2018/848sul biologico), ovvero una popolazione evolutiva di frumento, nata dall'incrocio di decine di varietà diverse, creata per aumentare la biodiversità genetica e la resilienza delle coltivazioni: ce ne sono ancora 17 tutte approvate dal Crea Ma ci sono problemi enormi di tipo fito-sanitario, se non si effettuano controlli approfonditi.

E’ seguito uno spazio al tema della Molitura, con il contributo di due protagonisti del panorama molitorio italiano, Filippo Drago dei Molini del Ponte di Castelvetrano e Stefano Pransani del Molino Pransani.di Forli, i quali hanno raccontato le loro esperienze esemplari di produzione per garantire il massimo della costanza del massimo della qualità del prodotto molitorio identitario. Il “biologico” e’ meglio del “residuo zero”, che talvolta se viene “integrato” non lo rileva nessuno.

Il panel Comunità: filiera corta e consapevolezza dei consumatori

La giornata è proseguita con il panel Comunità, dedicato alle reti di professionisti ,che promuovono una cultura del pane e delle farine fondata sulla qualità, sulla conoscenza e sulla valorizzazione dei territori. Paolo Guarnaccia Professore associato di Agronomia e coltivazioni erbacee dell’Università di Catania, ha asserito che non possiamo costruire in sistema sostenibile senza la comunità e dovremmo recuperare il valore del cibo (assurdo riuscire a recuperare solo sui valori Cfc nell’aria). Siamo sull’orlo di un baratro, con il 33% dei gas serra prodotto dall’agricoltura: consumiamo 7,6 calorie per produrne una. Inoltre, la Sicilia è la prima regione a produrre bene, ma l’ultima nella consumazione dello stesso bene. Retroinnoviamo e non continuiamo a contribuire agli enormi introiti giornalieri dei supermercati. La pubblicità televisiva (nata con il “Carosello”) va dimenticata per riappropriamoci di una consapevolezza sempre più plagiata da quei messaggi. E non va omessa una riflessione su Mercosur (l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Paesi del Sud America) che sta ha generando forte preoccupazione e mobilitazioni in Sicilia: bisogna puntare alla filiera corta anzi cortissima, che fungerà da volano della filiera culturale identitaria.

Grande partecipazione di pubblico e professionisti durante il momento di degustazione dedicato ai prodotti da forno realizzati con farine identitarie

Infine, è stata la volta degli operatori del prodotto finito. Matteo Calzolari, rappresentante del Forno Calzolari di Monghidoro in Emilia Romagna), che afferma con un certo orgoglio che li hanno ritrovato la filiera del grano, riuscendo a “chiuderla”, riappropriandosi del proprio passato e della dignità del lavoro del passato: «ogni mese nelle nostre “veglie” ci riuniamo per parlare delle situazioni (come è venuto quest’anno il pane !!!) e dei miglioramenti possibili, in una sorta di brainstorming periodico degno delle più evolute realtà aziendali e attualmente si punta a sganciarsi dalle nicchie (tumminia ecc.) e fare vincere le comunità che fa il prezzo. Con l’obiettivo di avere mille comunità e non solo una». Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne Il Gattopardo racconta: “Molti fra quei luoghi dell’interno della Sicilia sono rimasti immobili allo sguardo, come se il tempo non fosse mai passato. Il sole a picco e il caldo estivo sollevano ancora nuvole di polvere e il paesaggio attorno spesso è sconfinato ed arido”. A quell’epoca si produceva insieme.

I panificatori e la rete territoriale: il valore del pane agricolo

Bonetta Dell'Oglio, cuoca palermitana e ambasciatrice Slow Food, afferma, con una certa amarezza, che qui in Sicilia non si riesce a fare nemmeno una comunità come quella di cui si detto prima. Ma i consumatori sono gli unici che potrebbero cambiare la situazione, chiedendo informazioni e raccogliendo la cultura necessaria per cambiare il modello di consumo (basato su un consumo sfrenato e costoso - anche in termini di salute - di prodotti dell’industria). Invece stiamo ancora a parlare di qualità solo come nicchia, difficile da sostenere, con la politica che distribuisce denaro solo ai grossi industriali: un danno alla cultura del cibo (che peggiora quello dell’inerzia contro il fenomeno della proliferazione dei cinghiali e dei daini nei territori).

Lievitati artigianali preparati da pizzaioli e panificatori selezionati nel segno della salubrità e della materia prima

Valeiria Messina del Panificio Biancuccia (nome originato da Bianca Buonocotto, moglie di Felice Casale, padre del marito di Valeria), che dal 2018 opera a Catania, anche in sinergia con l’Associazione Pau (che è un movimento spontaneo nazionale dei Panificatori Agricoli Urbani, di fornai con l'idea centrale che il forno non è solo l'ultimo anello della catena di produzione, ma un punto d'inizio per sostenere l'agricoltura locale e la biodiversità. Laddove il pane agricolo viene prodotto con farine a filiera corta, pasta madre e un controllo diretto dal campo al mulino fino al banco del forno). Valeria afferma con forza che il pane rappresenta l’elemento base del nutrimento di tutti e soprattutto dei figli (ancora non danneggiati dalle mode recenti) . La filiera finisce con i cliente, facendo accrescere la loro consapevolezza delle scelte alimentari e della scelta delle proprietà organolettiche differenti da quelle normalmente imparate da una pubblicità abnormemente dannosa. Comunità serve al progetto e al futuro migliore per i nostri figli.

Prodotti da forno della tradizione siciliana realizzati con farine a filiera corta e lievitazioni naturali proposti durante il rinfresco finale

Renato Flabonea, titolare del Forno Flabonea di Concordia Sagittaria in Veneto, ove da più di cent’anni, portano avanti la stessa filosofia: lavorare con tempo, pazienza e rispetto per la materia prima, con lievito madre vivo e biga naturale, senza additivi, né scorciatoie, con la volontà di mantenere un sapere artigianale autentico, adattato alla produzione moderna, in cui, negli anni, abbiamo ricompreso il Pane nero di Castelvetrano, che diffondiamo per il mondo, per la sua naturalità, per il profumo intatto del grano di cui è costituito, soprattutto per merito delle farine prodotte di grano siciliano da Filippo Drago, che non aggiunge nulla.

La nascita della Caruso Academy e la chiusura del summit

Alla fine della giornata, dopo un lauto rinfresco, a base di decine di prodotti da forno ispirati al rispetto della salubrità, prepararti da pizzaioli, panificatori e pasticceri selezionati, è stata presentata ufficialmente la Caruso Academy, il progetto formativo dedicato ai professionisti dell'arte bianca.

La torta celebrativa per la Cerimonia dei Riconoscimenti Grano Vivo