Julius Meinl ha completato l'acquisizione delle attività italiane di Daroma e Neronobile, portando a termine la più importante operazione nella storia del gruppo austriaco. L'accordo aggiunge 32 milioni di euro di fatturato netto e circa 1.500 tonnellate di caffè all'anno, rafforzando la presenza dell'azienda nel mercato italiano. Con l'integrazione delle due realtà, Julius Meinl entra inoltre tra i primi cinque operatori del caffè nel canale Horeca in Italia. Le attività acquisite confluiscono in Julius Meinl Italia, ampliando la rete commerciale e la base clienti del gruppo in uno dei mercati più rilevanti per il mondo del caffè in Europa. Il valore dell'operazione emerge anche dal peso economico delle due aziende: i 32 milioni di euro aggiuntivi rappresentano quasi il 10% del fatturato netto registrato da Julius Meinl Coffee Group nel 2025.

Julius Meinl completa l'acquisizione di Daroma e Neronobile

Daroma e Neronobile, due realtà con attività diverse nel caffè

L'acquisizione riguarda due aziende italiane con specializzazioni complementari. Daroma è una torrefazione consolidata, con una presenza orientata soprattutto al canale Horeca, mentre Neronobile opera nel segmento delle capsule di caffè. La transazione comprende gli asset, il portafoglio clienti, i dipendenti e le attività operative delle due società, rilevate in continuità aziendale. Julius Meinl aveva già iniziato a gestirne le attività nel 2025 attraverso un contratto di affitto, assicurando nel frattempo la continuità dei rapporti con clienti, fornitori e partner. Con il completamento delle approvazioni necessarie, la proprietà delle attività è stata trasferita al gruppo. Le due aziende hanno inoltre adottato gli standard qualitativi di Julius Meinl: tutto il caffè acquistato rientra nel programma Responsibly Selected Coffee.

Julius Meinl: «L'Italia è un mercato chiave per noi»

L'operazione si inserisce nella strategia di crescita internazionale del gruppo, che affianca allo sviluppo delle attività esistenti acquisizioni mirate nei mercati considerati strategici. «Questa acquisizione rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita e riflette la nostra ambizione di continuare a rafforzare la presenza internazionale di Julius Meinl. L'Italia è un mercato chiave per noi e questo investimento ci consente di consolidare ulteriormente la nostra posizione per sviluppare il business», dichiara Marcel Löffler, ceo di Julius Meinl Coffee Group. Il manager sottolinea anche la volontà di proseguire gli investimenti nei mercati in cui il gruppo è già presente, mantenendo aperta la possibilità di nuove operazioni: «Continueremo a investire nei mercati in cui siamo già presenti, restando al tempo stesso aperti a opportunità in grado di accelerare la nostra crescita».

Fatturato da 351 milioni e nuove acquisizioni nel mirino