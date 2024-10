Alla Fiera del Tartufo di Fragno a Calestano tra tradizioni e nuove ricette

Domenica 13 ottobre si apre la 34ª edizione della Fiera nazionale del Tartufo di Fragno, un appuntamento goloso per gli amanti della gastronomia di qualità, che si terrà dal 13 ottobre al 10 novembre a Calestano, un incantevole borgo della Val Baganza, in provincia di Parma. Cinque domeniche di eventi in cui il tartufo uncinatum di Fragno sarà protagonista assoluto, rappresentando con il suo aroma inconfondibile un tesoro gastronomico di questa zona.

Il tartufo di Fragno

Quest’anno, il tema principale della fiera sarà la condivisione, lo scambio e la contaminazione culinaria. L’obiettivo è celebrare l’incontro tra culture gastronomiche diverse, sottolineando come la cucina italiana si sia evoluta proprio attraverso questi scambi. Il tartufo sarà utilizzato in ricette tradizionali e innovative, per offrire al pubblico un’esperienza culinaria aperta e sorprendente.

Tra i piatti simbolo della fiera ci saranno le orecchiette al Parmigiano Reggiano e tartufo, preparate da una cuoca d’eccezione: la mamma novantunenne dell’autore del piatto, un esempio vivente di come le tradizioni culinarie possano essere tramandate e reinterpretate nel tempo. Un’altra proposta intrigante sarà il tartufo reinterpretato in chiave indiana, segno dell’apertura a nuove contaminazioni culturali.

La Fiera nazionale del tartufo di Fragno sarà, dunque, non solo una celebrazione del pregiato fungo, ma anche un’occasione per godere di piatti inaspettati, con un palato curioso e aperto alle novità, in un clima di festa e convivialità.

