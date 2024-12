L'Alta Badia ospita le gare di Coppa del Mondo di sci: programma e novità

È ufficialmente partito il countdown verso le prestigiose gare di Coppa del Mondo di sci alpino sulla leggendaria pista Gran Risa, in programma domenica 22 dicembre (slalom gigante) e lunedì 23 dicembre (slalom speciale). La pista, una delle più affascinanti e tecniche del Circo Bianco, è completamente innevata e circondata da un clima di festa.

La Coppa del mondo di sci in Alta Badia (Foto: Alex Moling)

L'evento vedrà al cancelletto di partenza i migliori atleti del mondo, con l'attesissimo Lucas Pinheiro Braathen, che quest'anno correrà per il Brasile, pronto a sfidare i suoi avversari. La competizione promette emozioni uniche, con il Comitato Organizzatore, guidato da Andy Varallo, che lavora incessantemente per garantire gare impeccabili e un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti e spettatori.

Orari ufficiali:

Domenica 22 dicembre: slalom gigante con prima manche alle ore 10:00 e seconda manche alle ore 13:30

Lunedì 23 dicembre: slalom speciale con gli stessi orari

La competizione sarà ulteriormente arricchita dalle aree hospitality esclusive che permetteranno agli spettatori di vivere un'esperienza unica, sia sulle tribune al parterre che nelle tre aree dedicate: Leitner VIP Lounge, Red Bull Energy Station e Gran Risa Chalet.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.skiworldcup.it e presso la zona arrivo nei giorni delle gare. Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire l'evento in diretta televisiva mondiale.

Al termine della prima manche di domenica 22, il pubblico assisterà al suggestivo sorvolo delle Frecce Tricolori, che aggiungeranno ulteriore spettacolarità all'evento.

I vincitori delle competizioni riceveranno il trofeo ideato dall'artista Daniele Basso, una scultura dedicata alla celebrazione della sportività e installata in occasione dei 30 anni della manifestazione sulla Gran Risa. Ad impreziosire la premiazione ci saranno anche le celebri bollicine della Cantina Drusian, un modo esclusivo per festeggiare i successi.

Lunedì 23 dicembre, al sorgere del sole, l'Alta Badia offrirà un'esperienza unica con SunRisa, un'opportunità per sciare su piste ancora vergini e godere di una ricca colazione salutare preparata in collaborazione con la nutrizionista Elena Casiraghi. I rifugi coinvolti includono Club Moritzino, Ütia I Tablá, Ütia de Bioch, Ütia Piz Arlara e Ütia Las Vegas.

In collaborazione con i migliori brand di sci e abbigliamento sportivo, il Test the Best offrirà agli appassionati l'opportunità di provare e testare le ultime novità per l'inverno 2024/2025. Esperti maestri di sci guideranno i partecipanti attraverso i percorsi per vivere un'esperienza unica.

Appuntamenti:

Domenica 22 dicembre: dalle 9:30 alle 15:00

Lunedì 23 dicembre: dalle 8:30 alle 15:00

Luogo: Cabinovia Piz La Ila a La Villa

Dolomiti Superski festeggia quest'anno 50 anni come una delle destinazioni alpine più famose al mondo, unendo 12 valli dolomitiche e offrendo l'accesso a oltre 1.200 km di piste e 450 impianti con un unico skipass.

In partnership con Audi, l'Alta Badia diventa anche un palcoscenico per test drive esclusivi con la gamma e-tron e Q. I visitatori potranno testare la trazione integrale quattro attraverso percorsi emozionanti in uno scenario unico come le Dolomiti.

© Riproduzione riservata