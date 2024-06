Paestum si prepara al gusto: Truck Food Festival il 22 e 23 giugno

Un weekend all'insegna del gusto e del divertimento attende i visitatori di Paestum (Sa) con la prima edizione del Truck Food Festival, in programma il 22 e 23 giugno al Parco delle Mongolfiere. L'evento, organizzato dalle associazioni Musicomio e Tempio con il patrocinio del Comune di Capaccio, offrirà un'occasione imperdibile per assaggiare le migliori specialità culinarie italiane e internazionali.

Paestum: il primo Truck Food Festival al Parco delle Mongolfiere

Caciocavallo podolico, arrosticini, black angus irlandese, panino con la genovese, cucina brasiliana, pizza alla brace, frittura di pesce e baccalà, hamburger di scottona e di pollo, pulled pork, crepe e cornetti caldi: un tripudio di sapori e profumi per soddisfare ogni palato. Ma non ci sarà solo il cibo: anche musica e divertimento. Le due serate, infatti, saranno allietate da dj set a cura di Kiko Loco Navarro, Luca Vee e Marco Vitolo, mentre un mercatino di hobbisti e artigiani esporrà le sue creazioni. Per i più piccoli, un'area giochi con gonfiabili, giostra seggiolini e tiro al bersaglio. E per gli amanti dell'avventura, imperdibile l'occasione di provare l'ebrezza del volo in mongolfiera. Inoltre, domenica 23 giugno gli appassionati di vintage potranno ammirare una mostra di storiche Vespe Piaggio a cura del Vespa Club Paestum Il Mito.

