Collisioni Festival, l'edizione 2024 sarà firmata dal Consorzio Asti Docg

Il Consorzio Asti Docg annuncia la sua partecipazione come main sponsor all'edizione 2024 del Collisioni Festival, in programma a Piazza Medford ad Alba (Cn) dal 5 al 13 luglio.

Il Consorzio Asti Docg sarà main sponsor dell'edizione 2024 del Collisioni Festival

Sotto il claim "La guerra dei mondi", il festival chiude un triennio dedicato alla socialità e all'aggregazione giovanile, esplorando il ruolo della musica come ponte tra generazioni. L'Asti Docg, con la sua eleganza e versatilità, si conferma protagonista di questo messaggio di unione, diventando la bollicina ufficiale dell'evento.

Durante il festival, Asti Spumante e Moscato d'Asti saranno serviti sia in purezza che in raffinati cocktail nei punti ristoro ufficiali. L'attenzione del Consorzio si concentra in particolare sui gusti delle nuove generazioni, con proposte mixology in chiave low alcol che reinterpretano la tradizione in chiave moderna.

Il programma di Collisioni 2024 è ricco di artisti di fama nazionale e internazionale. Si parte il 5 luglio con il cantautore indie Calcutta, mentre il 6 luglio è la volta dei Club Dogo. Il 7 luglio, la prima Giornata Giovani vedrà protagonisti Nayt, Silent Bob & Sick Budd, Mida e Tedua. Il festival si concluderà il 13 luglio con la seconda Giornata Giovani, che ospiterà Capo Plaza, Anna, Artie 5five, Tony Boy e Paky.

