A Muro Lucano torna “Borgo Invita”: sapori e tradizioni della Basilicata

Torna a incantare Muro Lucano (Pz) con la sua nona edizione di Borgo Invita, un evento che si conferma come uno dei più attesi dell'estate lucana. Dal 9 all'11 agosto, Borgo Pianello, cuore pulsante dell'evento, si animerà con un trionfo di sapori, tradizioni e cultura, richiamando migliaia di visitatori da tutta Italia e oltre.

Borgo Pianello è un luogo ricco di storia e fascino, primo nucleo abitativo di Muro Lucano e culla di San Gerardo Maiella. Quest'anno, grazie alla collaborazione con Infomur, sarà possibile partecipare a visite guidate nei luoghi legati al santo, un'occasione unica per immergersi nella storia e nella spiritualità del luogo. Al centro dell'evento, i prodotti tipici della Basilicata: dallo strascinato mollicato con i peperoni cruschi al mitico provolone impiccato, quest'anno proposto da ben due produttori. Le vie del Borgo Pianello saranno animate da artigiani, musicisti e artisti di strada. Le casette in pietra ospiteranno creazioni uniche e prodotti locali, mentre la musica popolare e il jazz riempiranno l'aria di allegria. Per i più piccoli, un ricco programma di animazione e uno spettacolo di magia renderanno l'esperienza ancora più indimenticabile.

Quest'anno l'organizzazione ha pensato a tutto: un servizio navetta gratuito collegherà il centro di Muro Lucano al Borgo Pianello, facilitando gli spostamenti dei visitatori. Inoltre, è stato allestito un'area dedicata ai bambini con giochi e animazione, e un punto ristoro con prodotti locali. «In questa edizione proveremo ad alzare il livello - commenta Arianna Altieri, presidente dell'Associazione Muro Invita. Come sempre il lavoro da fare è tanto ma viene ripagato dai tanti visitatori che ogni anno affollano il Borgo Pianello. Speriamo che questa edizione segni un incremento di turisti perché valorizzare e far conoscere il nostro territorio è uno dei principali obiettivi della nostra associazione».

