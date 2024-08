Ristogolf 2024 by Allianz: tra green e gourmet, Padova ospita la tappa finale

Il Circuito Ristogolf 2024 by Allianz si appresta a raggiungere la sua tappa finale, con un appuntamento imperdibile al Golf Club Padova il prossimo 4 settembre. Dopo un tour che ha toccato alcuni dei più prestigiosi campi da golf italiani, gli appassionati di sport e buona cucina si sono riuniti ai piedi dei Colli Euganei per un’esperienza unica.

Ristogolf 2024 by Allianz sta per arrivare alla tappa conclusiva (credits: Ristogolf, Facebook)

La giornata sarà come di consueto all’insegna del divertimento e della convivialità, con una gara di golf che ha messo alla prova le abilità dei partecipanti. Ma il Ristogolf è molto più di una semplice competizione sportiva.

I Ristogolfisti gusteranno le prelibatezze gourmet di Molino Dallagiovanna, Koppert Cress, MartinoRossi, Agrimontana, Rete Valpantena con ristorante Ca’ del Moro. Assaggeranno i prodotti selezionati di Coppini Arte Olearia, Palzola, Chocolate Academy e Ginesi. Sorseggeranno gli abbinamenti beverage di Ferrari Trento con Tassoni, Rémy Martin con Champagne TelmonT e Cointreau, Rete Valpantena con Acqua delle Stelle e le cantine Bertani, Ripa della Volta, La Collina dei Ciliegi, Costa Arènte, Bulk con Gian the Gin, Valverde. S’intratterranno con le attività di Allianz, Haier, Grupo Adma, Callaway, Shiseido, Mepra in collaborazione con Martina Iacovone Osteopata e Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS.

Oltre al gusto e al divertimento, il Ristogolf ha un forte impegno sociale. Proprio grazie alla collaborazione con la Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS, i partecipanti potranno fare delle donazioni per il progetto “Ci Prendiamo Cura di Te”, destinato a garantire assistenza sanitaria ai minori in difficoltà. In cambio, hanno avuto la possibilità di vincere posti per una serata esclusiva al Teatro alla Scala.

Al termine della gara, i partecipanti assisteranno a uno showcooking d’eccezione, condotto da due chef stellati: Tracy Eboigbodin, vincitrice di MasterChef, e Alberto Basso, presidente dell’Associazione JRE-Jeunes Restaurateurs Italia. I due chef hanno preparato piatti gourmet utilizzando gli elettrodomestici di ultima generazione messi a disposizione da Haier.

© Riproduzione riservata