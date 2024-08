Officine Farneto ospita Kizuna, il festival della cultura giapponese a Roma

Dal 25 al 27 ottobre, Officine Farneto ospita Kizuna, il primo festival della cucina e della cultura giapponese. Con oltre 3mila metri quadri, 18 espositori, un ristorante e diverse aree da esplorare, l'evento promuove il legame culturale e l'apprezzamento reciproco tra le culture. Kizuna, che significa "connessione" in giapponese, offre un'immersione totale nel cuore di Roma, dalle 10:00 alle 22:30. Tra i tanti appuntamenti da non perdere ci sono le dimostrazioni di arti marziali; gli spettacoli dei tamburi taiko; gli spettacoli di danza tradizionale; le esecuzioni di musica tradizionale; infine, spazio a workshop di calligrafia, origami e cucina. Non mancano, inoltre, moltissimi stand in cui poter acquistare oggettistica, abbigliamento giapponese, ma anche tè e sake.

Kizuna, un viaggio gastronomico e culturale in Giappone

Da Kizuna si trova anche un'attenta proposta gastronomica per rendere il viaggio in Giappone ancora più completo. Durante la tre giorni si possono assaggiare una vasta gamma di specialità culinarie nipponiche, preparate da chef autentici: sushi, ramen, yakitori, takoyaki e molto altro. Da non perdere, gli showcooking del noto chef Hiro, ambasciatore ufficiale della cucina e cultura giapponese in Italia e volto della televisione e dei social. Presenti anche due bar e un vero e proprio ristorante.

Per offrire ai visitatori un'esperienza coinvolgente che va oltre la semplice osservazione, per la scenografia ci si è rivolti a Valeria Vecellio, recentemente premiata con il David di Donatello 2024 e con il premio Chioma di Berenice 2024 per il "Miglior arredamento" per il film Rapito, la quale ha progettato allestimenti immersivi a ricreare un ambiente autentico e totalmente ispirato alla cultura nipponica.

Per maggiori informazioni, visita il sito web www.kizunaexpo.com!

© Riproduzione riservata