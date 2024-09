La Cena degli Sfogetti torna a celebrare Mario Stramazzo: una tradizione che cresce

Un appuntamento imperdibile, mercoledì 18 settembre, alle ore 20, al ristorante Tavern di Arquà Petrarca (Pd), per gli amanti della buona tavola e del giornalismo: torna la “Cena degli Sfogetti”, un omaggio a Mario Stramazzo, indimenticabile giornalista e creatore di questa singolare tradizione. Anche quest'anno, a grande richiesta, ci sarà l'asta di beneficenza, con gli “Sfogetti” pronti ad aiutare chi ha bisogno.

Nata come un gioco tra colleghi, la cena è diventata negli anni un vero e proprio rito, un momento di svago e condivisione per chi, come Mario, ha dedicato la vita alle cronache più impegnative.

Mario Stramazzo (Foto: Valentina Galimberti)

Da una manciata di amici, negli anni la cena è cresciuta a dismisura, tanto da richiedere un'attenta selezione degli invitati. Il passa parola ha fatto il resto, trasformando l'evento in un appuntamento atteso con trepidazione.

Anche quest’anno la tavola, allestita al ristorante Tavern di Arquà Petrarca, si trasformerà in un palcoscenico dove aneddoti, ricordi e risate si intrecceranno con i sapori della cucina locale.

Per questa edizione, inoltre, una novità arricchisce la serata: un premio dedicato a un giovane talento del giornalismo enogastronomico, a testimonianza della volontà di tramandare l'eredità di Mario Stramazzo alle nuove generazioni.

di Giulia Marruccelli

