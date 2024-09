“Cuochi per un giorno”: gli chef stellati in cucina con i più piccoli a Modena

Modena si prepara ad accogliere migliaia di piccoli chef per la sesta edizione di “Cuochi per un giorno”, il festival dedicato ai bambini che vogliono scoprire il mondo della cucina in modo divertente e creativo. L'appuntamento è per il 5 e 6 ottobre, quando il Club La Meridiana di Casinalbo si trasformerà in una grande cucina a cielo aperto.

“Cuochi per un giorno”: cucina, divertimento e solidarietà

Per due giorni, bambini di tutte le età potranno mettersi ai fornelli e realizzare le loro ricette preferite, guidati da chef stellati del calibro di Luca Marchini, Andrea Medici, Galileo Reposo, Angelica Lodi e Andrea De Bellis. Dagli antipasti ai dolci, non mancheranno le occasioni per imparare nuove tecniche e gustare piatti deliziosi. Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate online sul sito www.cuochiperungiorno.it, alla libreria La Bottega di Merlino o direttamente in sede il giorno dell'evento. Una novità di quest'anno è la possibilità di prenotare le attività in anticipo, così i piccoli chef potranno scegliere le ricette che più li incuriosiscono.

Partecipare a “Cuochi per un giorno” significa anche fare del bene. Il ricavato della manifestazione, infatti, sarà devoluto a Dynamo Camp, un centro di terapia ricreativa che accoglie bambini affetti da patologie gravi o croniche. Grazie al contributo dei piccoli chef, tanti altri bambini potranno vivere un'esperienza indimenticabile e ritrovare il sorriso.

