Il 25 novembre il Teatro Manzoni di Milano ospiterà il World Pizza Summit 2026, il primo congresso internazionale dedicato al mondo della pizza organizzato da 50 Top Pizza. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il decimo anniversario della guida, nata nel 2017, e riunirà professionisti della ristorazione, imprenditori, giornalisti ed esperti per discutere delle trasformazioni del comparto e delle prospettive di sviluppo sui mercati internazionali. Il programma affronterà alcune delle questioni che interessano oggi le imprese del settore: come costruire un'identità di marca riconoscibile, far crescere una rete di pizzerie mantenendo la qualità artigianale, affrontare nuovi mercati e gestire le dinamiche economiche di un'attività in espansione. Il congresso è organizzato con il supporto di Mulino Caputo, Latteria Sorrentina e Solania e rappresenta il primo di tre appuntamenti previsti nella giornata milanese.

World Pizza Summit, a Milano il 25 novembre il confronto sul futuro delle pizzerie

Dal posizionamento del brand alla crescita internazionale

I lavori si apriranno alle 10.45. Alle 11.00 Frank Merenda, esperto di posizionamento e fondatore di Mercury Training Group SA, parlerà di identità e differenziazione con l'intervento «Meglio primi nella mente che migliori: il posizionamento di marca della pizzeria». Un tema che riguarda da vicino un mercato nel quale la riconoscibilità dell'insegna e la capacità di distinguersi dalla concorrenza incidono sulle possibilità di sviluppo.Seguirà un approfondimento sul successo della pizza napoletana nel Regno Unito con Giulia Crouch, giornalista gastronomica e autrice di The Happiest Diet in the World. L'intervento, moderato da Verónica Zumalacárregui, racconterà il percorso che ha portato Londra a diventare uno dei principali riferimenti internazionali per la pizza. Il rapporto tra gastronomia, cultura e comunicazione sarà invece al centro del contributo di Walter D'Aprile, ceo e co-founder di nss.

Alle 12.30 l'attenzione si sposterà sui modelli di impresa con Raquel Perramón e Gonzalo Infante, rispettivamente co-founder e Marketing Director e co-founder e ceo di Infraganti Pizza Bar. Il loro intervento, «Intelligenza artigianale: far crescere una catena di pizzerie, senza rinunciare all'artigianalità», affronterà una delle principali sfide per le attività che puntano a espandersi: replicare un modello organizzativo senza perdere il valore del lavoro artigiano. Il mercato statunitense sarà al centro dell'esperienza di Daniele Uditi, Executive Chef e co-founder di Pizzana, che racconterà il percorso della pizza italiana negli Stati Uniti. La sessione mattutina si concluderà alle 13.30 con Camila Prado Montanaro, director of operations and experience di Bráz, che proporrà una riflessione sulla gestione operativa e sulla crescita di un brand di pizzerie.

Dalla cucina alla finanza, le sfide del comparto pizza

Il congresso riprenderà alle 15.00 con Massimo Bottura, chef patron di Osteria Francescana e Casa Maria Luigia, fondatore di Food for Soul e ambasciatore di buona volontà del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. Il suo intervento, «Quale futuro ci aspetta?», porterà al centro della discussione le prospettive della ristorazione e le responsabilità del settore. Alle 15.30 sarà la volta di Gabriele Bonci, chef e panificatore di Pizzarium e Panificio Bonci, con «Pizza, dalla genesi all'apocalisse». Il suo contributo si inserisce nel percorso di trasformazione della pizza, anche alla luce del cambio di paradigma che ha coinvolto il comparto negli ultimi anni. La dimensione economica e finanziaria sarà approfondita da Tommaso Lillo, Managing Director – F&B Group di Houlihan Lokey, con un intervento sul ruolo della finanza nel sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese della pizza. Un tema che si lega alla progressiva evoluzione delle pizzerie in realtà imprenditoriali strutturate, chiamate a confrontarsi con investimenti, organizzazione e strategie di espansione.

Alle 16.30 Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, affronterà invece i cambiamenti nel mondo dell'informazione, dal giornalismo tradizionale al web, soffermandosi sulle nuove modalità per raggiungere il pubblico e mantenere un rapporto con i lettori. Il titolo dell'intervento sarà «Informazione o comunicazione? Dalla carta al web: come garantire il lettore?». A chiudere il programma sarà Giorgio dell'Orefice, giornalista e vicecaposervizio de Il Sole 24 Ore, con un'analisi delle filiere produttive e dei mercati delle principali materie prime utilizzate nella pizza: grano, pomodoro, olio e latte. L'intervento metterà in relazione le dinamiche di approvvigionamento con gli scenari geopolitici e climatici che influenzano disponibilità e prezzi.

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