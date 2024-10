Macron contro Gualtieri: chi deciderà il futuro di Emily in Paris?

Anche i potenti guardano Emily in Paris! Dopo la chiusura della quarta stagione, in cui la protagonista, interpretata da Lily Collins, si trova ad affrontare un importante cambiamento, trasferendosi da Parigi a Roma, la Francia e l'Italia si ritrovano in un "duello" tra il presidente francese Emmanuel Macron e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Macron vuole che il set di Emily in Paris torni a Parigi e non rimanga a Roma

Macron, evidentemente geloso del fascino che Emily esercita su tutti, ha dichiarato, come riporta il Corriere della Sera: «Lotteremo duramente. E chiederemo di rimanere a Parigi! Emily a Roma non ha senso!» Il presidente francese, con la sua consueta passione, non ha fatto mistero del suo amore per la protagonista e del cameo della moglie Brigitte, che ha partecipato a questa produzione con grande entusiasmo. «Emily è un valore aggiunto per l'immagine della Francia!. umenta l'attrattiva del nostro Paese e non se ne parla di cambiare sfondo» ha aggiunto, come se il suo paese avesse bisogno di ulteriori booster di charme.

Ma Gualtieri non è rimasto a guardare, replicando con un messaggio su X dove sostiene che, in fin dei conti, «Caro Emmanuel Macron, stai tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda». Ovviamente, si riferisce al nuovo amore di Emily, il romagnolo Marcello, interpretato da Eugenio Franceschini. E chi non si farebbe prendere dal romanticismo dopo una scorribanda in Vespa per le strade di Roma? L'immagine di Audrey Hepburn e Gregory Peck è tornata a farsi sentire, ma ora con un tocco di modernità, tra selfie e spritz.

Insomma, mentre Macron alza il sopracciglio, Gualtieri promette di "portare" il set di Emily in Paris a Roma, dove l'accoglienza è calorosa e i costi sono decisamente più accessibili. La produzione ama la Città Eterna, e non si fa pregare per girare in quel set unico al mondo.

Ma la battaglia non è solo economica; è anche una questione di sentimenti! Con le riprese che si prospettano tra il Colosseo e il Pantheon, il conflitto tra Francia e Italia si fa più intenso. In fondo, a chi non piacerebbe vederla sfrecciare tra i monumenti romani, invece che in una qualsiasi brasserie parigina? Macron, però, è avvisato: la scelta finale spetta a Emily, e al cuore non si comanda, specialmente quando si tratta di affari di amore e Vespa. Resta da vedere se Emily cederà alle lusinghe del dolce amore italiano o se rimarrà affascinata dal fascino chic di Parigi. La "guerra" è aperta e le scommesse sono già iniziate: chi vincerà il cuore di Emily?

