Export alimentare italiano in crescita del 9,3% nei primi sette mesi del 2024

Dai formaggi ai dolci, dal vino ai salumi, i prodotti italiani continuano a conquistare i mercati internazionali. Secondo i dati del Centro studi di Federalimentare, l'export dell'industria alimentare ha registrato una crescita del 9,3% nei primi sette mesi del 2024. Se questo trend sarà confermato fino a fine anno, il comparto potrebbe raggiungere un nuovo record assoluto, toccando la cifra di 57 miliardi di euro, con un aumento complessivo di 4,8 miliardi rispetto al 2023, anno in cui l'export aveva raggiunto quota 52,2 miliardi, raddoppiando il proprio valore nel corso dell'ultimo decennio.

Export alimentare italiano: +9,3% nei primi sette mesi del 2024

Questi risultati straordinari arrivano in un contesto internazionale in cui il commercio globale ha mostrato segni di rallentamento, con una crescita modesta dell'1,6% rispetto all'anno precedente. Se le previsioni si concretizzeranno, l'export agroalimentare complessivo dell'Italia, considerando sia l'industria alimentare che il settore primario (stimato a 11 miliardi), potrebbe avvicinarsi al traguardo di 70 miliardi di euro nel 2024, fissandosi a quota 68 miliardi. Nel periodo gennaio-luglio 2024, i prodotti più richiesti sui mercati esteri sono stati quelli del settore enologico, con esportazioni che hanno raggiunto i 5 miliardi di euro, seguiti dai prodotti dolciari (4,3 miliardi), lattiero-caseari (3,4 miliardi), oleari (2,6 miliardi), della pasta (2,5 miliardi) e della trasformazione degli ortaggi (2,5 miliardi).

Gli Stati Uniti si confermano uno dei mercati più dinamici per i prodotti alimentari italiani, con un balzo del 19,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo 4,4 miliardi di euro di export, pari al 13,5% dell'intero mercato estero del settore. Tuttavia, la Germania mantiene la leadership tra i Paesi importatori, con 4,6 miliardi di euro (+5,3% rispetto ai primi sette mesi del 2023) e una quota di mercato del 14,2%. Le esportazioni alimentari italiane registrano ottimi risultati anche in Spagna (+9,2%), nel Regno Unito (+7,0%) e in Francia (+4,0%).

© Riproduzione riservata