Proteine vegetali, fast food sostenibile e packaging eco: ecco i trend del futuro

Il prossimo TrendTalk di Rational, che si terrà martedì 19 novembre 2024 alle ore 16, promette di essere un’occasione per esplorare alcune delle sfide più urgenti e le opportunità più promettenti nel mondo del food & packaging. In un contesto in cui la domanda dei consumatori sta evolvendo rapidamente, l'industria della ristorazione si trova a dover rispondere a nuove esigenze: da un lato, la sostenibilità ambientale; dall’altro, l’emergere di nuovi modelli alimentari, come quelli basati su proteine vegetali. Ma come si coniugano queste tendenze con la necessità di garantire un packaging funzionale ed ecologico? E in che modo snack e fast food possono diventare opzioni alimentari più salutari?

Durante la sessione di TrendTalk, professionisti del settore alimentare e dei confezionamenti condivideranno opinioni e intuizioni

La crescente attenzione verso una dieta più sana e sostenibile sta ridefinendo il panorama alimentare. In particolare, le proteine vegetali sono destinate a diventare un elemento sempre più centrale nelle scelte di consumo. Planted Foods, azienda pioniera in questo settore, è tra le realtà che stanno contribuendo a questa trasformazione, puntando su prodotti che emulano le caratteristiche della carne, ma con un impatto ambientale notevolmente inferiore. Pascal Bieri, co-fondatore di Planted Foods, sarà tra gli ospiti del TrendTalk e condividerà la sua esperienza nell’ambito delle proteine vegetali, illustrando come queste possano rispondere alle nuove esigenze di sostenibilità e salute.

L'industria dei fast food ha da sempre dovuto fare i conti con la necessità di conciliare rapidità di servizio e convenienza con la crescente attenzione dei consumatori alla salute. È possibile trasformare un settore tradizionalmente associato a scelte alimentari poco salutari in uno che risponda ai nuovi standard di benessere? Secondo Carsten Vesper, direttore vendite di ProAmpac, l’innovazione non riguarda solo il contenuto, ma anche il contenitore. Il packaging, infatti, gioca un ruolo fondamentale nel migliorare la sostenibilità del settore, e l’adozione di materiali eco-compatibili può fare la differenza. Durante il TrendTalk, Vesper esplorerà come l’industria del packaging può evolversi per supportare i cambiamenti nelle abitudini alimentari dei consumatori, mantenendo al contempo l’efficienza e la funzionalità.

Nel panorama moderno, il packaging non è solo un mezzo per proteggere e conservare il cibo, ma deve rispondere anche a criteri di sostenibilità. Le richieste dei consumatori sono chiare: vogliono soluzioni che riducano l’impatto ambientale senza compromettere la funzionalità. Lilly-Marie Schmidt, esperta di Food & Packaging di Rational, approfondirà come l’industria possa coniugare questi due aspetti, utilizzando tecnologie avanzate e materiali alternativi. La sostenibilità è ormai diventata un fattore cruciale per le aziende, ma la vera sfida è bilanciare innovazione, praticità e impatto ecologico.

Il TrendTalk di Rational si distingue per l’opportunità di ascoltare in prima persona le opinioni di esperti e leader di settore, che offriranno una panoramica sui trend emergenti. La discussione sarà moderata da Michael Jones di 1473 Media e Stephan Leuschner di Rational, che guideranno il dibattito in un’analisi approfondita delle dinamiche in atto.

La sessione durerà 90 minuti e si svolgerà in diretta online in lingua inglese. L’evento è gratuito, ma è necessaria una registrazione anticipata. Gli interessati possono registrarsi facilmente seguendo il link: Registrati al TrendTalk di Rational.

