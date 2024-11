Mercato delle nocciole: prezzi in rialzo e raccolti sotto la lente

Il prezzo all'export delle nocciole Natural 11/13 ha registrato un incremento significativo del 9% dalla fine di settembre, tornando ai livelli di giugno 2024. Un aumento, riporta Areté, che riflette una combinazione di fattori: una qualità del raccolto inferiore alle aspettative e una domanda internazionale particolarmente vivace.

Cimice asiatica e domanda elevata: il prezzo delle nocciole sale

Il raccolto di nocciole per la campagna 2024/25 ha superato in quantità quello dell'anno precedente, registrando un aumento stimato tra il 10% e il 20%. Tuttavia, nonostante l'abbondanza, la qualità dei frutti raccolti è risultata penalizzata. In diverse aree, le nocciole hanno subito danni causati dalla cimice asiatica, una minaccia ormai consolidata per molte colture. Inoltre, si registra una disponibilità limitata di calibri medio-grandi, particolarmente ricercati sul mercato internazionale. Un ulteriore elemento di supporto al rialzo dei prezzi è il ritmo sostenuto delle esportazioni turche, che costituiscono una fetta fondamentale del mercato globale. Nei primi due mesi della campagna 2024/25 (settembre-ottobre), la Turchia ha registrato un aumento delle esportazioni del 19% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un dato che evidenzia un interesse costante da parte dei buyer internazionali, spinto sia da necessità operative che dalla paura di potenziali carenze qualitative sul lungo periodo.

© Riproduzione riservata