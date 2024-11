Autogrill lascia Aigrim: punta su Fipe per una rappresentanza più mirata

Cambio di rotta per Autogrill. L'azienda leader nella ristorazione per viaggiatori, ora parte del gruppo Avolta, ha deciso di ritirarsi da Aigrim, l'Associazione delle imprese di grande ristorazione e servizi multilocalizzati, per concentrarsi esclusivamente su Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana pubblici esercizi. Una mossa che segna una svolta nella sua strategia di presenza e rappresentanza nelle associazioni di categoria.

Autogrill rafforza la propria voce in Fipe: una scelta strategica per il futuro

Autogrill cambia rotta associativa: ecco perché

L'uscita sembra rispondere alla volontà di ottimizzare le collaborazioni e focalizzare il supporto sulle realtà più vicine alla visione aziendale. Rimanendo in Fipe, Autogrill rafforza infatti il proprio ruolo all'interno di un'associazione che tutela gli interessi della ristorazione pubblica su scala nazionale e si occupa di tematiche cruciali per il comparto, come il contratto collettivo nazionale e le politiche per la ristorazione in concessione.

La decisione riflette la volontà di Autogrill di consolidare la propria voce in un contesto di rappresentanza più mirato, in un momento di forti cambiamenti e nuove sfide per la ristorazione. La scelta di concentrarsi su Fipe, piuttosto che disperdersi tra più enti, sembra allinearsi con gli obiettivi strategici e operativi di un'azienda che punta ad avere un impatto diretto e proattivo sulle questioni che riguardano il proprio core business.

