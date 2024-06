Arriva la Social Card 2024: come richiederla e quali alimenti si possono acquistare

Buone notizie per chi ha bisogno di un sostegno: sta per arrivare la nuova Social Card "Dedicata a te", per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, ma anche carburanti e abbonamenti per il trasporto pubblico locale, con importanti novità rispetto all'anno scorso. La carta sarà presentata il 6 giugno, ma per la consegna bisognerà aspettare il mese di luglio.

In arrivo la nuova social card, Dedicata a te, utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità

Più famiglie potranno, infatti, beneficiare della carta: il numero di beneficiari aumenterà di circa 100.000 unità, arrivando a un totale di 1,3 milioni di nuclei familiari.

L'importo sulla carta sarà più alto: oltre ai 382,50€ già previsti per l'acquisto di generi alimentari, quest'anno ci saranno 77,20€ in più per benzina o abbonamenti al trasporto pubblico, e potrebbero esserci ulteriori fondi avanzati dall'anno scorso. In totale, si stima un importo tra i 460€ e i 500€ a famiglia.

Il ministro Lollobrigida punta ad aumentare lo sconto sugli acquisti al 15%, ma la grande distribuzione è ancora indecisa. La trattativa è in corso, ma è possibile che lo sconto rimanga comunque vantaggioso.

Tra le novità più interessanti c'è la possibilità di acquistare carburante e abbonamenti per i mezzi pubblici oltre ai generi alimentari di prima necessità.

Richiedere la carta è semplice: non è necessario fare domanda, l'INPS individuerà i beneficiari in base ai dati reddituali presenti nelle loro dichiarazioni dei redditi. I beneficiari riceveranno un SMS dal proprio Comune con le istruzioni per ritirare la carta in qualsiasi ufficio postale, presentando la comunicazione ricevuta dal Comune.

Chi ha un ISEE fino a 15mila € e non è già beneficiario di altri aiuti statali, potrebbe avere diritto alla Social Card "Dedicata a te".

Cosa puoi comprare con la Social Card "Dedicata a te" nel 2024? La lista ufficiale non è ancora stata pubblicata, ma dovrebbe essere simile a quella del 2023. Ecco cosa puoi aspettarti di trovare: Carne: Manzo

Maiale

Pollo

Tacchino

Coniglio

Capra Pesce: Fresco

Surgelato

In scatola Ortaggi: Freschi

Lavorati (come conserve e pelati) Frutta: Fresca

Secca Altri alimenti: Latte

Yogurt

Formaggi

Uova

Olio di semi e olio d'oliva

Biscotti

Prodotti di panetteria e di pasticceria

Farina

Pasta

Cereali (riso, orzo, farro, mais, avena, malto)

Legumi

Semi

Miele

Zucchero

Cacao in polvere e cioccolato

Acqua

Aceto di vino

Omogeneizzati e altri alimenti per l'infanzia

Prodotti per l'igiene (come il detersivo) Non è possibile acquistare: Tabacco

Alcolici

Bevande zuccherate

