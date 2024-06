Picnic: torna il rituale all'aria aperta con Cosaporto, Veuve Clicquot e LùBa

Il picnic torna protagonista delle nostre giornate all'aria aperta. E per renderlo ancora più speciale, Cosaporto Società Benefit propone il nuovo Kit Picnic di Veuve Clicquot e LùBar: un vero e proprio Summer Must-Have che unisce stile e gusto.

Il kit include un elegante Cooler di Veuve Clicquot per mantenere lo Champagne alla giusta temperatura. E per accompagnare le bollicine, una selezione di prodotti di LùBar: una borsa in juta, pistacchi e mandorle croccanti, due bicchieri da vino e due piattini. Tutto il necessario per un picnic perfetto, da condividere con amici e familiari.

Ma il picnic non è solo cibo. È anche un'occasione per rilassarsi nella natura e godersi il panorama. Un rituale che ha origini antiche, come racconta l'articolo. La parola "picnic" compare infatti nel 1748 nell'Oxford English Dictionary, ma la sua storia affonda le radici nel XVIII secolo, quando era praticato soprattutto dai nobili durante le battute di caccia.

Con il tempo, il picnic è diventato un momento di convivialità e relax per tutti. Un'occasione per staccare dalla routine e immergersi nella bellezza della natura. E oggi, con il Kit Picnic di Cosaporto, Veuve Clicquot e LùBar, potrete vivere questa esperienza con un tocco di classe.

