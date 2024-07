Amadori chiude il 2023 con ricavi in crescita e un nuovo piano strategico

Amadori chiude il 2023 con risultati positivi, consolidando la sua posizione di leader nel settore agroalimentare italiano. Il gruppo ha registrato ricavi per 1.780 milioni di euro, con un aumento del 2,5% rispetto al 2022, e un Ebitda di 126 milioni di euro. Il risultato netto è stato di 28,5 milioni di euro, mentre il patrimonio netto ha raggiunto i 377 milioni di euro.

Amadori chiude il 2023 con risultati positivi

La crescita è stata trainata dall'aumento dei volumi e dei prezzi di vendita dei prodotti a valore, nonché dagli importanti investimenti nella filiera integrata italiana. In particolare, la partnership strategica con Forno d'Oro, azienda specializzata nella produzione di affettati avicoli, ha permesso ad Amadori di aumentare la flessibilità operativa e di rafforzare la propria supply chain.

Nel canale GDO le vendite sono cresciute dello 0,7% a valore, mentre nel canale Normal Trade l'aumento è stato del 2,3%. Il canale Fuori Casa ha continuato a crescere, con il consumo italiano "Out of Home" che ha superato i livelli pre-Covid in valore assoluto, confermandosi uno dei principali canali di sviluppo per Amadori.

Nel corso dell'anno, Amadori ha incrementato gli investimenti a circa 70 milioni di euro per potenziare il presidio lungo tutta la filiera integrata, che conta oltre 9.300 addetti e comprende 19 siti produttivi, 16 centri di distribuzione e circa 800 allevamenti.

Amadori punta a proporre un'alimentazione proteica variegata, di qualità e sostenibile, con un'offerta che spazia dalle carni avicole alle uova, dalle carni suine ai prodotti vegetali. In linea con questa visione, è stato varato il nuovo Piano Strategico 2024-2028, che delinea il percorso che guiderà l'azienda nell'evoluzione a leader culturale e di mercato. Tra gli obiettivi, lo sviluppo della presenza nel canale "Out of Home", che rappresenta un'importante opportunità di crescita per l'azienda.

Il nuovo corporate brand "Amadori - The Italian Protein Company" sintetizza l'impegno dell'azienda nel diventare la Protein Company italiana più sostenibile e innovativa, offrendo prodotti di alta qualità a tutti i consumatori.

«Il Piano Strategico 2024-2028 sarà un percorso in cui i nostri sforzi si concentreranno verso le direttrici principali di rafforzamento della Brand Reputation, la ricerca delle efficienze operative e la valorizzazione delle risorse interne, oltre alla riduzione della dipendenza da fattori esogeni, attraverso significativi investimenti. Questi obiettivi convergono verso un unico paradigma: concentrare le risorse nella creazione di valore», dichiara Denis Amadori, amministratore delegato del gruppo.

