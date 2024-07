Italia meta turistica tra le più ambite al mondo: 4ª nel 2023

Secondo il report sul turismo di Allianz Trade, l'Italia si conferma un paese da sogno per i viaggiatori, classificandosi al quarto posto tra le destinazioni più visitate in tutto il mondo nel 2023. Con ben 57,2 milioni di visitatori internazionali, infatti, il Belpaese si posiziona alle spalle di Francia, Spagna e Stati Uniti, confermando il suo fascino irresistibile e l'attrattiva che esercita su turisti provenienti da ogni angolo del globo.

Italia quarto paese più visitato al mondo nel 2023

Inoltre, l'analisi di Allianz Trade "Globetrotters are driving the tourism rebound" evidenzia come l'Europa sia la regione più visitata a livello globale, con una quota di mercato del 54% nel 2023. Seguono l'Asia Pacific (18%) e le Americhe (15%). Il turismo rappresenta un'attività economica di primaria importanza per l'Unione Europea, contribuendo al 10% del suo Pil. Un dato che sottolinea il ruolo fondamentale di questo settore per la crescita e lo sviluppo dei Paesi.

Un futuro ancora più roseo: il primo trimestre del 2024 ha già fatto registrare un +2% negli arrivi di turisti internazionali rispetto al primo trimestre del 2019, superando i livelli pre-pandemia. I due grandi eventi sportivi dell'estate 2024, gli Europei di calcio e le Olimpiadi, contribuiranno ad attrarre ancora più visitatori in Francia e Germania, confermando l'Europa come destinazione turistica leader a livello mondiale.

