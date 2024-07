50 Kalò raddoppia a Napoli: nuova pizzeria in Piazza della Repubblica

50 Kalò, la celebre pizzeria di Ciro Salvo, raddoppia a Napoli. A dieci anni dalla sua nascita, il maestro pizzaiolo apre un nuovo locale in Piazza della Repubblica, in un elegante palazzo dei primi del Novecento. La nuova pizzeria, concepita come un salotto caldo e accogliente, è un luogo dove la pizza diventa un'esperienza di degustazione, un piacere più esclusivo. Non cambia il prodotto, che rimane di altissima qualità, ma viene diversificato l'approccio e l'accoglienza.

Ciro Salvo nel nuovo 50 Kalò di Napoli

Infatti, alla nuova 50 Kalò si può prenotare il proprio tavolo. Questo permette di godersi un'esperienza più intima e rilassata, assaporando la pizza con calma e attenzione. Il nuovo locale, che può ospitare circa 70 coperti, è stato progettato dall'architetto Maurizio Vesce con un design ricercato e raffinato. Materiali e superfici diverse, dal marmo bianco al metallo color oro, dal legno laccato alle maioliche rosse che rivestono il forno, creano un'atmosfera calda e accogliente.

La carta delle pizze propone i grandi classici di Ciro Salvo, come la sua super premiata Margherita e la Pizza e patate. Tra le novità, la nuovissima Pizza Antica Slow Food, un omaggio al patrimonio storico e di biodiversità di Napoli e della Campania. Preparata con antichi pomodori di Napoli, mozzarella di bufala, Conciato Romano stagionato sei mesi, olio extra vergine d'oliva Dop Cilento Algoritmo Marsicani e basilico fresco, questa pizza rappresenta l'eccellenza della tradizione campana.

