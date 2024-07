Il nuovo set di coltelli Sharp Block All Star di Zwilling con affilatura automatica

Zwilling lancia il nuovo Sharp Block All Star, un set di coltelli con ceppo autoaffilante che rivoluziona la cucina grazie al suo sistema innovativo. Il ceppo, realizzato in legno Fsc certificato, integra elementi in ceramica che affilano automaticamente i coltelli ad ogni utilizzo, garantendo una durata maggiore e un taglio sempre preciso.

Il nuovo set di coltelli Sharp Block All Star di Zwilling

I sette pezzi del set (che costa 379 euro), caratterizzati da un'elegante finitura antracite, combinano funzionalità e design moderno. I coltelli, realizzati in acciaio inossidabile con tempra criogenica Friodur®, sono resistenti alla corrosione e mantengono il filo di taglio nel tempo. Il set include:

Un coltello da chef

Un coltello per il pane

Un coltello da carne

Un coltello multiuso

Uno spelucchino

Forbici multifunzionali

Sharp Block All Star di Zwilling è l'ideale per chi desidera una cucina impeccabile e per sperimentare qualsiasi ricetta con la massima precisione e facilità.

