Mercati agricoli: alle stelle i prezzi dell'uva passa. Giù la soia

Secondo le analisi di Areté dell'ultima settimana, i prezzi dell'uva passa turca hanno registrato un rialzo vertiginoso, raggiungendo nuovi massimi storici a causa delle scorte dimezzate e delle incertezze sul prossimo raccolto. Al contrario, la soia ha subito un crollo significativo, influenzata dalle previsioni di un aumento della produzione negli Stati Uniti e dai timori di possibili tensioni commerciali con la Cina.

Mercati agricoli: prezzi dell'uva passa alle stelle, soia in picchiata

Il mercato dell'uva passa

I prezzi della sultanina n.9, consegnata in Europa, hanno raggiunto a inizio luglio un nuovo massimo storico di oltre 4.100 dollari per tonnellata, con un rialzo del 47% rispetto all'inizio dell'anno e del 140% dall'avvio della campagna 2023/24. Le scorte in Turchia sono ai minimi a causa di un raccolto deludente, mentre la domanda rimane stabile. Le previsioni per il prossimo raccolto indicano un possibile recupero produttivo, ma permangono rischi legati alle condizioni climatiche.

Il mercato della soia

Per quanto riguarda la soia, i prezzi sul mercato finanziario di Chicago hanno perso oltre il 7% da inizio luglio, raggiungendo i minimi da ottobre 2020. Le aspettative di un aumento della produzione negli Stati Uniti, stimata a 120,7 milioni di tonnellate per la campagna 2024/25 (+6,5% rispetto all'anno in corso), e la speculazione degli operatori sui possibili dazi all'importazione da parte della Cina in caso di vittoria repubblicana alle elezioni americane, sono i principali fattori ribassisti. In Italia, le quotazioni della soia nazionale sono sospese in attesa dell'avvio della nuova campagna di commercializzazione.

